Volal nás cicky, bez výstrihu sme naňho nemali hovoriť, sťažujú sa žiačky z Levoče. Učiteľa rieši polícia, on hovorí o pomste

Na Strednej odbornej škole pedagogickej v Levoči panuje napätie už dlhší čas — medzi učiteľmi, žiakmi aj v samotnom pedagogickom zbore. Viacerým žiakom došla trpezlivosť. Najprv prišli na vyučovanie v čiernom, no 3. októbra do školy neprišli vôbec. Podľa ta3 im okrem zlej atmosféry prekáža aj správanie jedného z pedagógov, ktorý podľa nich prekročil hranice.
Žiačky hovoria o sexistických poznámkach
Z výpovedí viacerých žiačok vyplýva, že učiteľ mal počas hodín dlhodobo sexistické narážky.
„Má neustále sexistické narážky pred celou triedou, typu: vidím, že si zo mňa vzrušená alebo nerozprávaj na mňa, kým nemáš výstrih,“ uviedla jedna zo žiačok. „Bežne nás oslovoval cicky, komentoval naše telá, hrudníky. Na hodiny sme chodili s kŕčmi v bruchu,“ doplnila ďalšia. „Mal narážky ešte aj v iných triedach. Čiže vieme o tom. Nech sa pán učiteľ nad sebou zamyslí,“ uviedol bývalý člen rady školy Marián Mižigár.
Pedagóg v písomnom stanovisku sa voči tvrdeniam dievčat dôrazne ohradil. „Správanie, ktoré mi je prisudzované, je v priamom rozpore s tým, ako sa k svojim žiakom správam. Vylučujem, že by išlo o vedomé či cielene nevhodné konanie. Situáciu vnímam ako dôsledok osobného konfliktu bývalého kolegu,“ uviedol učiteľ v písomnom stanovisku.
Do prípadu vstúpila polícia aj kraj
Celú vec aktuálne vyšetruje polícia – trestné oznámenie podal bývalý zamestnanec školy. Predtým v škole pôsobil aj kontrolný tím a osobne ju navštívil predseda Prešovského kraja. „Ide o veľmi citlivé a vážne obvinenia, ktoré – ak sú opodstatnené – musia byť riadne prešetrené orgánmi činnými v trestnom konaní,“ uviedla hovorkyňa kraja Daša Jeleňová.
Riaditeľka školy verí, že sa situácia čoskoro upokojí. „Verím, že v dohľadnej dobe sa nám spoločnými silami podarí upokojiť situáciu v pedagogickom zbore aj medzi žiakmi tak, aby bolo prostredie bezpečné,“ uviedla riaditeľka Miriam Niňajová.
Žiačku poslal na Ukrajinu na front
Pedagóg necitlivo reagoval na adresu jednej zo študentiek z Ukrajiny. Tá sa pýtala na zmenu miesta, kde mala praxovať. „Bola sa pýtať aj ukrajinská žiačka, ktorú poslal späť na Ukrajinu na front, keď sa jej nepáči,“ uviedla žiačka školy.
Učiteľ sa za svoje slová ospravedlnil a tvrdí, že išlo o prejav emócií v napätej situácii.
„Takéto vyjadrenie na pôdu školy nepatrí. Boli vyvodené pracovnoprávne dôsledky – na dva mesiace mu bol odobratý osobný príplatok,“ uviedla Niňajová.