Desivé ráno na Horehroní: výbuch plynu zranil štyroch ľudí a zničil tri byty. Obec Valaská vyhlásila mimoriadnu situáciu

Obec Valaská v Breznianskom okrese vyhlásila pre rozsiahly utorkový požiar v miestnom bytovom dome mimoriadnu situáciu. Výbuch plynovej fľaše a následný požiar nastal v nočných hodinách v bytovom dome v obci Valaská na Námestí 1. mája.

21.10.2025 13:31
Pri nešťastí utrpeli zranenia štyri osoby. Záchranári na mieste poskytli prednemocničnú zdravotnú starostlivosť dvom osobám, ktoré mali stredne ťažké a ťažké poranenia. Jedna osoba sa nadýchala splodín horenia a bola prevezená na urgentný príjem v Brezne. Druhá osoba utrpela popáleniny tretieho stupňa na viacerých častiach tela a musela byť transportovaná na Kliniku popálenín a rekonštrukčnej chirurgie Košice-Šaca.

Požiar, ktorý hasiči prijali krátko po 02.00 h, zasiahol celkovo 16 bytov, z čoho tri sú zničené a aktuálne nespôsobilé na bývanie. Starosta Peter Jenča na sociálnej sieti informoval, že z dôvodu narušenej statiky bytového domu bol prizvaný statik. Ten po obhliadke konštatoval, že poškodené byty si vyžadujú celkovú rekonštrukciu.

Z bytového domu bolo evakuovaných 29 obyvateľov, ktorých do budovy obecného úradu previezli policajti. Na mieste zasahovalo 11 príslušníkov hasičského zboru so šiestimi kusmi techniky a pomáhalo im aj osem členov dobrovoľných hasičských zborov.

Obec v súčasnosti vykonáva záchranné a zabezpečovacie práce. Starosta dodal, že po kompletnom vyprataní a vyčistení bytových jednotiek urobia ďalšiu obhliadku, aby zistili prípadné skryté chyby.

