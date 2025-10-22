Patrí k najvyššie položeným hradom na Slovensku. Výhľad z neho je považovaný za jeden z najkrajších v našej krajine
Na vrchu Cigánka sa hrdo týči zrúcanina hradu, ktorá láka dobrodruhov aj milovníkov histórie. Muránsky hrad, ktorý bol postavený v 13. storočí, sa nachádza na strednom Slovensku, v Banskobystrickom kraji, nad obcou Muráň v okrese Revúca. Z jej múrov sa otvárajú úchvatné panorámy hustých lesov a rozľahlých planín Muránskej planiny. Okolie je ako stvorené na tiché putovanie divokou prírodou plnou tajomných zákutí. Je to miesto, kde sa história snúbi s krásou neporušenej prírody. Muránsky hrad sa majestátne vypína na brale nad Muránskou planinou a patrí k najvyššie položeným hradom Slovenska. Jeho zrúcaniny ponúkajú dychberúce výhľady na divokú krasovú krajinu, lesy a lúky národného parku.