Katkin park v Košiciach prejde obrovskou premenou: Revitalizácia za milión eur prinesie fontánu aj nové ihriská

Košická mestská časť (MČ) Západ v utorok slávnostne začala s revitalizáciou Katkinho parku za viac ako jeden milión eur. Ide o jednu z najväčších investícií MČ v tomto roku. Projekt financovaný prevažne z eurofondov má byť hotový o rok.

21.10.2025 14:59
Do Katkinho parku sa vráti voda
Zdroj: TASR

„Jedným z ústredných motívov celej revitalizácie Katkinho parku bude to, že do neho opäť privedieme vodu,“ spresnil pre TASR starosta MČ Marcel Vrchota s tým, že tu pribudne fontána, ale aj pitná fontánka či dažďové záhrady. Asfaltové chodníky budú zároveň nahradené priepustnými plochami. Práce zahŕňajú aj výmenu mobiliáru, doplnenie lavičiek, opravu schodísk, obnovu verejného osvetlenia či výsadbu zelene. Vynovené majú byť aj ihriská.

Projekt má stáť vyše 1 014 900 eur, pričom spolufinancovanie MČ je vo výške necelých 82 000 eur. Zameraný je najmä na zvýšenie odolnosti územia v dôsledku zmeny klímy a zvýšenie kvality života v MČ. Po revitalizácii očakáva zvýšenie využívania zelenej zóny pre oddych, športové a voľnočasové aktivity obyvateľov.

Katkin park má rozlohu okolo 11 000 štvorcových metrov.

Košice-Západ Katkin park revitalizácia Vizualizácia rekonštrukcie Katkinho parku v mestskej časti Košice-Západ 21. októbra 2025.
