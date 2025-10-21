Katkin park v Košiciach prejde obrovskou premenou: Revitalizácia za milión eur prinesie fontánu aj nové ihriská

„Jedným z ústredných motívov celej revitalizácie Katkinho parku bude to, že do neho opäť privedieme vodu,“ spresnil pre TASR starosta MČ Marcel Vrchota s tým, že tu pribudne fontána, ale aj pitná fontánka či dažďové záhrady. Asfaltové chodníky budú zároveň nahradené priepustnými plochami. Práce zahŕňajú aj výmenu mobiliáru, doplnenie lavičiek, opravu schodísk, obnovu verejného osvetlenia či výsadbu zelene. Vynovené majú byť aj ihriská.
Projekt má stáť vyše 1 014 900 eur, pričom spolufinancovanie MČ je vo výške necelých 82 000 eur. Zameraný je najmä na zvýšenie odolnosti územia v dôsledku zmeny klímy a zvýšenie kvality života v MČ. Po revitalizácii očakáva zvýšenie využívania zelenej zóny pre oddych, športové a voľnočasové aktivity obyvateľov.
Katkin park má rozlohu okolo 11 000 štvorcových metrov.