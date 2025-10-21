Auto zobrali starému otcovi. Na východe vyhasol život 15-ročného chlapca, jeho 13-ročný brat auto napálil do stĺpu

Pri dopravnej nehode v obci Margecany v okrese Gelnica, ku ktorej došlo v utorok popoludní v časti Rolová Huta, zomrel 15-ročný spolujazdec. Ako informuje košická krajská polícia na sociálnej sieti, 13-ročný vodič viedol osobné auto v smere od tunela do obce, keď z doposiaľ presne nezistených príčin narazil do betónového stĺpa vedľa cesty.
21.10.2025 18:17 , aktualizované: 18:30
Foto: FB/Polícia SR
Tragická dopravná nehoda v obci Margecany v okrese Gelnica v utorok 21. októbra 2025. Zomrel 15-ročný spolujazdec.
„Vodič utrpel zranenia a bol prevezený do nemocnice. Dychová skúška na alkohol bola negatívna,“ doplnila polícia.
Na mieste zasahovali všetky záchranné zložky. Polícia doplnila, že podľa doterajších zistení chlapci vzali auto svojmu starému otcovi bez jeho vedomia. Presné okolnosti, príčiny a miera zavinenia sú predmetom vyšetrovania.
„Táto tragédia je bolestnou pripomienkou, že volant nepatrí do rúk dieťaťa. Aj krátka „jazda po dedine“ sa môže skončiť nevratnou stratou. Rodičia, starí rodičia – nenechávajte kľúče od auta voľne dostupné. Jeden okamih ľahkovážnosti môže zmeniť všetko,“ dodala polícia k tragédii.
