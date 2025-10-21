Winkler založil stranu a hovorí o alternatíve pre „všetkých, ktorí už nechcú vyberať medzi zlým a horším“

„Sme alternatívou pre všetkých, ktorí už nechcú vyberať medzi zlým a horším, ale chcú skutočnú zmenu, založenú na zdravom rozume a manažérskej kompetencii,“ uviedol kandidát na primátora. Strana podľa jeho tímu po potvrdení registrácie zorganizuje úvodný snem a následne predstaví aj svoj program, lídrov či priority.
Vyzbieranie 15 000 podpisov podľa Winklerovho tímu dokazuje, že obyvatelia Bratislavy túžia po alternatíve k doterajšiemu spôsobu vedenia mesta. Kritizoval pritom rast dlhu samosprávy, dopravné zápchy i nedostatok parkovacích miest.
„Bratislava potrebuje alternatívu k politickému divadlu a prázdnym gestám. My ponúkame konkrétne riešenia: fungujúcu dopravu, zodpovedné hospodárenie, dostupné parkovanie a mesto, ktoré slúži svojim obyvateľom, nie naopak," vyhlásil Winkler.