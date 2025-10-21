Pravda Správy Regióny Winkler založil stranu a hovorí o alternatíve pre „všetkých, ktorí už nechcú vyberať medzi zlým a horším“

Kandidát na primátora Bratislavy Martin Winkler odovzdal v utorok na Ministerstve vnútra SR viac ako 15 000 podpisov potrebných pre vznik mestskej politickej strany Dunaj. Vznikajúcu stranu označil za alternatívu pre tých, ktorí doteraz nemali koho voliť.

21.10.2025 21:27
„Sme alternatívou pre všetkých, ktorí už nechcú vyberať medzi zlým a horším, ale chcú skutočnú zmenu, založenú na zdravom rozume a manažérskej kompetencii,“ uviedol kandidát na primátora. Strana podľa jeho tímu po potvrdení registrácie zorganizuje úvodný snem a následne predstaví aj svoj program, lídrov či priority.

Vyzbieranie 15 000 podpisov podľa Winklerovho tímu dokazuje, že obyvatelia Bratislavy túžia po alternatíve k doterajšiemu spôsobu vedenia mesta. Kritizoval pritom rast dlhu samosprávy, dopravné zápchy i nedostatok parkovacích miest.

„Bratislava potrebuje alternatívu k politickému divadlu a prázdnym gestám. My ponúkame konkrétne riešenia: fungujúcu dopravu, zodpovedné hospodárenie, dostupné parkovanie a mesto, ktoré slúži svojim obyvateľom, nie naopak,“ vyhlásil Winkler.

Viac na túto tému: #Bratislava #Martin Winkler #komunálne voľby 2026 #strana Dunaj
