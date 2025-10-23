Sídliská sa menia na nebezpečné zóny: ľudí trápia vykrádanie áut a narkomani, Košice bojujú s vlnou kriminality

A nejde len o vyberačov kontajnerov. V mestskej časti Dargovských hrdinov je najnovšou „módou" vykrádanie áut. To sa síce viac – menej všade, no tu zlodeji jednoducho rozbijú niektoré zo skiel na autách a dialo sa tak niekoľko nocí po sebe. Jedna z poškodených ale upozornila na to, že v aute nemala nič cenné, no neznámy páchateľ aj tak rozbil bočné sklo.
Polícia potvrdila, že o probléme vie. „Policajti v košickej mestskej časti Dargovských hrdinov evidujú dosiaľ 10 krádeží vlámaním do motorových vozidiel, z toho v šiestich prípadoch došlo k vlámaniu do vozidla po rozbití skla. Preto apelujeme na občanov, aby si na viditeľných miestach, na sedadlách nenechávali cenné veci či veci, ktoré môžu upútať pozornosť," informovala košická krajská policajná hovorkyňa Lenka Ivanová. Dodala, že polícia v žiadnom prípade neodporúča nechávať si v aute voľne položenú elektroniku – mobily, notebooky či peňaženky.
K neporiadku pribudli aj drogy
Obyvatelia sídliska Železníky v košickej mestskej časti Juh už niekoľko mesiacov poukazujú na to, že sa necítia bezpečne. Navyše viacerí na sociálnych sieťach zverejnili svoje skúsenosti s narkomanmi, ktorí si pichajú drogy za bieleho dňa neraz pri vchodov do bytoviek.
„Na vlastné oči videl, aké „bezpečné“ je to na sídlisku. Pred vchodom na Miškoveckej 5–6, priamo pod lampou, si pán feťák pichal do žily neznámu látku, ktorú si predtým ohrial zapaľovačom (určite to nebol horčík). Keď som na neho zakričal, začal utekať. Okamžite som volal na číslo 158. Nastala však zaujímavá situácia – ani po siedmich minútach nebola hliadka dostupná," podelil sa na sociálnej sieti so skúsenosťami jeden z obyvateľov Železníkov.
„Snažil som sa toho pána nasledovať a upresniť jeho polohu, kým nenastúpil do električky smerom na Terasu. Myslím si, že ho už hľadať nebudú. Ľudia, dávajte si pozor najmä vo večerných hodinách a sledujte, čo vaše deti dvíhajú zo zeme," dodal.
Incident potvrdila aj krajská policajná hovorkyňa Lenka Ivanová s tým, že 17. októbra boli policajti na základe oznámenia od občana vyslaní na jeho preverenie na Sídlisko Železníky. „Policajti prepátrali okolie oznámenia aj širšie okolie, avšak takéto osoby spozorované neboli," upresnila.Čítajte viac Situácia v Košiciach sa zhoršuje: ženy obťažujú asociáli. Starostovia nie sú spokojní s prístupom polície, chcú ďalšie občianske hliadky
Stanicu mestskej polície zrušili
Aj viacerí starostovia mestských častí poukazujú na to, že situácia nie je ružová. Patrí medzi nich aj Miloš Ihnát, ktorý plánuje pomoc pri zriadení občianskych hliadok. Pôsobili by pod dozorom mestskej časti. Zároveň ho mrzí iná vec. „Pred pár mesiacmi nám tu zrušili stanicu mestskej polície (MP). Keď som viackrát písomne apeloval na vedenie, tak odpoveďou bolo, že sa nedá, lebo nemajú ľudí. Pritom sme ponúkli aj financovanie panelu, kde by mestský policajt sledoval dianie prostredníctvom kamier umiestnených na uliciach," hovorí Ihnát.
Nakoniec ho „vytočilo", že sa podľa neho našli peniaze a ľudia inde. „U nás stanicu zrušili, nedajú žiadneho policajta. No v mestskej časti Nad jazerom sa to dá. Majú aj stanicu MP. Čiže magistrát sa k jednej mestskej časti správa inak, ako k druhej. Je to neprípustná diskriminácia. Som šokovaný. Nech sa mestská časť Nad jazerom rozvíja, ale musíme si byť rovní," myslí si starosta.Čítajte viac Vandalizmus, aký nemá obdoby. Po vyčíňaní zlodejov zostalo nefunkčných 16 autobusov
Jeho kolega, starosta Starého mesta Igor Petrovčik vníma bezpečnostnú situáciu podobne. „Už tri roky chodím na prechádzky so psom po mestskej časti a upozorňujem vyberačov kontajnerov, nech nerobia hluk a neporiadok. Je v poriadku, ak sa občania zmeniť situáciu, keď vidia, že ich okolie a verejný priestor upadá. No samozrejme v rámci zákona. Ako pomoc polícii možno občianske hliadky uvítať," uviedol Petrovčik.
Tvrdí, že v Starom meste majú podobné skúsenosti, ako na sídlisku Železníky. „Aj tu už vídať narkomanov, ako si za bieleho dňa pichajú drogy. Dokonca 20 metrov od policajnej stanice na Pribinovej ulici. Aj preto sa nemožno čudovať, že občania sa boja," povedal starosta.
Šokovalo ho, keď privolal políciu k incidentu na Masarykovej ulici v Košiciach. „Policajti najprv legitimovali mňa. Účastníci incidentu sa vyhovorili, že nemajú doklady. Vidno, že polícia nemá autoritu. Na druhej strane si ľudia, ktorí tvrdia, že sú sociálne prípady nakrúcajú postup polície na telefóny. Aj preto sa potom policajtom veľmi nechce zasahovať, lebo sami môžu mať problémy. Pomohlo by, aby mal každý policajt v teréne telovú kameru," tvrdí Petrovčik.
Na 28. októbra už zvolal do Starej radnice zhromaždenie občanov, na ktoré pozval aj krajského, okresného aj obvodného riaditeľa polície, ako aj náčelníka MP. „Dúfam, že prídu. Aby videli, ako to vnímajú ľudia a že si starostovia nevymýšľajú," dodal starosta Starého mesta.Čítajte viac Ľudia sa necítia bezpečne, tvrdí ZMOS. Žiada sprísnenie zákona pre drobné krádeže
Ministerstvo: Situáciu chceme stabilozovať
Na dianie reaguje aj ministerstvo vnútra, ktoré priznáva, že je málo policajtov. „Košický a Bratislavský kraj sú lokality, kde chýba najviac policajtov. V Košickom kraji je to viac ako 400 policajtov. Celkovo aktuálne slúži v polícii 19 347 policajtov, neobsadených je 3 254 miest. Pre porovnanie: začiatkom roka 2025 bolo v Policajnom zbore 18 761 policajtov, chýbalo 3 840 policajtov," uvádza sa v stanovisku, ktoré Pravde poskytlo tlačové oddelenie ministerstva vnútra.
Ako chcú situáciu riešiť? „Postupne stabilizovať personálnu situáciu v polícii sa nám darí predovšetkým vďaka úspešnej kampani www.stansapolicajtom.sk. Ďalšími krokmi sú finančné aj nefinančné benefity. Zvýšil sa príspevok na bývanie každému policajtovi, poskytuje sa náborový a stabilizačný príspevok päťtisíc eur. Zaviedli sme možnosť priznať osobný príplatok aj novoprijatým policajtom," uvádza ministerstvo opatrenia, vďaka ktorým chcú prilákať viac policajtov.
Ministerstvo vnútra navyše uvádza, že začalo systémovo riešiť aj bytovú otázku. Presnejšie, pre zabezpečenie a podporu bývania policajtov, hasičov a štátnych zamestnancov v lokalitách, kde pôsobia, a to v spolupráci so štátnymi bytovými agentúrami poskytujú samosprávy policajtom mestské byty s veľmi výhodnými nájomnými zmluvami. Štátni zamestnanci na druhej strane dohliadajú na bezpečnosť a verejný poriadok.
„Primátorom ponúkame spoluprácu pre lepšie využitie prázdnych štátnych budov. Snahou rezortu vnútra je tiež získavať do svojej správy kvalitné byty či ubytovacie zariadenia. Navyše poskytujeme pre policajtov cestovanie vlakovou dopravou prakticky bezplatne. Okrem iného sme tiež pristúpili k úprave kritérií fyzickej zdatnosti uchádzačov pre službu v PZ, ktoré reflektujú súčasné potreby polície a zohľadňujú moderné trendy v telesnej príprave bezpečnostných zložiek," priblížilo ministerstvo vnútra.
Výsledkom je, že v tomto roku eviduje viac ako 6400 žiadostí o prijatie a do 1. októbra 2025 prijali do služobného pomeru 976 nových policajtov, ktorí úspešne absolvovali prijímacie konanie. „Očakávame, že tento trend bude pokračovať a prejaví sa to na zlepšení personálnej situácie nielen v Košickom kraji," uzavrelo ministerstvo.