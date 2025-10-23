Pravda Správy Regióny V Žiline vyhlásili mimoriadnu situáciu: súvisí s nočným požiarom bytového domu

V Žiline vyhlásili mimoriadnu situáciu: súvisí s nočným požiarom bytového domu

Žilinská radnica vyhlásila v súvislosti s nočným požiarom bytového domu na Bratislavskej ulici mimoriadnu situáciu. Príčiny požiaru nie sú aktuálne známe a sú predmetom vyšetrovania, ďalším postupom po požiari sa bude zaoberať krízový štáb mesta. TASR o tom vo štvrtok informovala vedúca komunikačného odboru Mestského úradu v Žiline Katarína Gazdíková.

23.10.2025 07:10
debata

Požiar v bytovom dome, ktorý je vo vlastníctve mesta, vypukol v stredu (22. 10.) po 22.00 h a v tom čase ho obývalo 19 obyvateľov. „Plamene zachvátili strechu a podkrovné byty objektu. Na mieste okamžite zasahovalo celkovo 11 príslušníkov Hasičského a záchranného zboru. Pri zásahu pomáhali aj príslušníci štátnej a mestskej polície,“ priblížila Gazdíková.

Doplnila, že všetkých obyvateľov postupne evakuovali do bezpečia telocvične Základnej školy na Hollého ulici. „Podľa doterajších informácií si požiar nevyžiadal žiadne zranenia. Zamestnanci oddelenia krízového riadenia a bezpečnosti mesta Žilina aktuálne koordinujú ďalšie kroky s cieľom zabezpečiť pomoc dotknutým obyvateľom. K situácii na Bratislavskej ulici bude zasadať krízový štáb mesta,“ dodala Gazdíková.

mReportér: Požiar zachvátil bytovku v Banskej Bystrici
Video
Zdroj: mReportér / Radovan Pavelka
Požiar v Ružinove
Požiar v Ružinove
+9Požiar v Ružinove
Facebook X.com debata chyba Newsletter
Viac na túto tému: #Žilina #oheň #mimoriadna situácia #Hasičský a záchranný zbor #požiar domu
Sledujte Pravdu na Google news po kliknutí zvoľte "Sledovať"