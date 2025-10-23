Pri Košiciach sa auto zrazilo s losom, dvaja ľudia utrpeli zranenia

„Pri nehode sa zranili dve osoby z vozidla, ktorým hasiči do príchodu záchranárov poskytli predlekársku pomoc,“ informovalo Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Košiciach na sociálnej sieti.
Hasiči zároveň vymedzili a osvetlili miesto nehody, aby zabezpečili bezpečnosť a plynulosť premávky. „Zver, žiaľ, nehodu neprežila, o jej odvoz sa postarali členovia poľovníckeho združenia,“ uviedol HaZZ. Malo ísť o samicu losa s hmotnosťou 300 až 350 kilogramov.
Video s bežiacim losom popri rýchlostnej ceste R4 pri Košiciach zverejnila polícia na sociálnej sieti začiatkom tohto roka. Podľa vtedajšieho vyjadrenia Štátnej ochrany prírody (ŠOP) SR nie je výskyt losa mokraďového na území Slovenska bežný. „Pravdepodobne sa k nám predmetný jedinec dostal z pohraničnej oblasti s Poľskom, keďže Poľsko má početnú populáciu losov a niektoré jedince v čase ruje môžu migrovať aj na veľké vzdialenosti a dostať sa až na Slovensko,“ uviedla ŠOP. Pripomenula, že los je chráneným živočíchom a jeho spoločenská hodnota je stanovená na 3000 eur. Ide o plachú jeleňovitú zver, pričom stret s losom vo voľnej prírode je zriedkavý a jeho správanie je porovnateľné s jeleňom lesným.