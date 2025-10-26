Poliklinika Tehelná visí na vlásku: Sú fámy o búraní pravdivé, alebo ju čaká záchrana?

Starosta mestskej časti Nové Mesto Matúš Čupka už viac ako tri roky pravidelne vyvracia obavy obyvateľov, ktorí šíria teórie o búraní ich polikliniky a postavení bytového domu namiesto nej. Nové Mesto polikliniku nevlastní, jej majiteľom je štát – preto mestská časť nemá právomoci rozhodovať. Aktuálne je budova v správe štátnej firmy MH Manažment spadajúcej pod ministerstvo hospodárstva. Na prvý pohľad sa to možno nezdá, no zariadenie je zaplnené na viac ako 76 percent.
Ambulancie si v poliklinike prenajímajú prevažne súkromní lekári či medicínske centrá, no sú v nej priestory aj pre kantínu či rôzne služby. „Celkovo máme 79 nájomcov, z toho 63 je poskytovateľov zdravotnej starostlivosti,“ zhrnul predseda predstavenstva spoločnosti MH Manažment Zoltán Sťahul.
Stav budovy sa roky ignoroval, no aktuálny vlastník spadajúci pod štát ju plánuje obnoviť. Začne fasádou.
Vonkajšie aj vnútorné priestory sú však zanedbané, keďže od jej postavenia v 86. roku sa nič zásadné nemenilo – nájomníci si interiér zveľadili, no haly, poschodia, toalety či fasáda zostali pôvodné. Pri takomto stave budovy sú tak obavy z búrania pochopiteľné a nedá sa ani povedať, že by bola lákadlom pre nových poskytovateľov zdravotníckych služieb.
Napriek tomu je poliklinika pacientami z okolia hojne navštevovaná a podiel nájomníkov sa oproti minulému roku zdvihol o 10 percent. Ambulancie chce správca aj naďalej priberať. „Aktuálne je Poliklinika Tehelná v rokovaní so strategickým partnerom, ktorý by pomohol zvýšiť podiel nájomcov, ktorí sú poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti,” uviedol Sťahul.
Ochráni polikliniku územný plán?
Vlna obáv sa zdvihla v úvode tohto roka, po oznámení plánov ministerstva obrany. To zvažovalo, že polikliniku opraví a rozšíri jej zdravotnícke služby. K realizácii sa však rezort nedostal, vlastníkom zostalo ministerstvo hospodárstva a jeho cieľ zachovať ambulancie sa tiež nezmenil.
Hoaxy, ktoré sa však objavili na sociálnych sieťach iba nedávno, šíria aj politici či členovia samospráv. Napríklad člen Mladého Hlasu, Ján Mihal. V príspevku tvrdí, že návrh nového územného plánu počíta so zbúraním polikliniky, a že namiesto nej vyrastú byty s ambulanciami v pomere asi jednej štvrtiny dnešnej kapacity. K pôvodu tejto informácie sa Pravda nedopátrala.
Mihal sa tiež odvoláva na ignorovanie petície obyvateľstva, ktorá skutočne vznikla, no reagoval na ňu tak MH Manažment, ako aj starosta Čupka – podnety ľudí prerokoval na niekoľkohodinovom verejnom stretnutí ešte vo februári tohto roka. Starosta Čupka potvrdil, že podľa plánu na pozemku nebudú môcť byť služobné byty ani iné bývanie a má z neho byť vyňatá možnosť odstránenia budovy – konečné slovo pri búraní však vždy bude mať štát.
„Mestská časť nevie ovplyvniť, či sa napríklad budova polikliniky niekedy zbúra, ale v prípade, že by ju štát odpredal a nový majiteľ sa rozhodol budovu zbúrať a postaviť na jej mieste niečo iné, cez tento svoj územný plán zóny má právo určiť že to musí byť budova, ktorá bude plniť čisto zdravotnícko-sociálne služby,” potvrdil pre Pravdu Čupka.
Vedenie časti má dosah na plány s poliklinikou iba cez aktuálne meniaci sa územný plán zóny Tehelná. To znamená, že môžu maximálne určiť, čo sa v zóne niekedy v budúcnosti postaví. No aby zostala zachovaná občianska vybavenosť, snaží sa úrad formovať plán tak, aby z nej lekári nemuseli odísť. Územný plán síce zachováva zdravotnícku funkciu, ale tá je definovaná veľmi široko – polikliniku môže nahradiť v podstate čokoľvek medicínske, od nemocnice cez ambulancie až po laboratórium, stacionár, hospic či sanatórium, alebo dokonca domov dôchodcov.
Neznamená to automaticky výhradné zachovanie polikliniky. Budova, ktorá už stojí, musí byť ale využívaná len na účely, na ktoré bola skolaudovaná – tu teda priestor na zmenu jej úlohy nie je a ak by z nej mal byť napríklad stacionár, musela by prejsť premenou a novou kolaudáciou.Čítajte viac Nemocnice, ktoré zachránia Slovensko? Projekty za miliardy navrhol ten istý architekt, majú byť vzorom pre ďalšiu výstavbu
Polikliniku čaká rekonštrukcia
MH Manažment pre Pravdu potvrdil, že Poliklinika Tehelná zostane zdravotníckym zariadením. Štátny podnik priznáva, že pre chýbajúce peniaze sa do stavby desaťročia neinvestovalo, čo sa na nej prejavilo.
Podľa správcu sú však v zisku a ten rozdeľujú tam, kde je to potrebné najviac. V budove vymenili radiátory a chystajú opravu fasády, popritom prebehne aj zateplenie budovy. V najbližšej dobe snáď dojde aj na rekonštrukciu interiéru. Ak by sa opravovalo vnútro, správca budovy je pripravený chod polikliniky zachovať bez prerušenia – aj počas prípadných stavebných či technických zásahov.
„Budova má význam pre dostupnosť zdravotnej starostlivosti v tejto časti mesta a nevstupujeme do žiadneho developerského alebo komerčného zámeru, ktorý by menil jej funkciu,” vysvetlila Andrea Devánová manažérka komunikácie firmy. Zároveň uviedla, že sa pripravujú na zabezpečenie dlhodobého fungovania stavby ako polikliniky a chcú ju zmodernizovať.
Čupka by Tehelnú rád odkúpil, no časť na to nemá peniaze – hoci to považuje za kladný a prirodzený krok, debaty o využití polikliniky medzi mestskou časťou a správcom podľa neho utíchli už pred rokmi. Starosta však víta oznámenie správcu o plánovanom investovaní do jej stavu a je pripravený komunikáciu o zapojení Nového Mesta obnoviť.
Štátny podnik chce ponechať budovu vo svojom vlastníctve, teda nezvažuje prevod na mestskú časť, keďže ide o zachovanie zdravotníckej infraštruktúry, chce ju mať pod kontrolou. „Záujem samosprávy o spoluprácu vnímame pozitívne, ale predmetom rokovaní je koordinácia prevádzky a rozvoja – nie odpredaj alebo zmena vlastníka,” vysvetlila Devánová s tým, že sa orientujú na kroky v prospech obyvateľov.
„Úlohou mestskej časti je brániť funkciu Polikliniky Tehelná ako zdravotníckeho zariadenia,” uzavrel Čupka s tým, že je v záujme všetkých, aby obyvatelia mali zabezpečenú dostupnú a adekvátnu zdravotnú starostlivosť, ktorej súčasťou vždy bola poliklinika.
Situácii nepomohla ani snaha predať polikliniku pred troma rokmi za takmer 15 miliónov eur – ešte v ten rok však bola súťaž zrušená pre slabý záujem, ale aj preto, že o objekt začala bojovať samospráva. Hoci vlastník potvrdil, že ani zmenou majiteľa sa poliklinika nezatvorí, stala sa témou kampane pred komunálnymi voľbami.