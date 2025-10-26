Zdravotnícka škola praská vo švíkoch. Idú ju rozšíriť za milióny eur, zoberú podstatne viac študentov

Veľký projekt rozbehli na Strednej zdravotníckej škole v Banskej Bystrici. V novovybudovaných štyroch podlažiach nájdu jej študenti viaceré nové učebne či laboratóriá. No nielen to. Pribudne tam verejnosti prístupná lekáreň a tiež Agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti.
„Ak všetko pôjde dobre, v lete budúceho roka by sme mali dať stavbu do užívania,“ povedal na pôde školy predseda Banskobystrického samosprávneho kraja Ondrej Lunter v deň, keď oficiálne spustili s tým súvisiace práce. Celkové náklady predstavujú 1,9 milióna eur. Čerpať ich budú najmä z prostriedkov Európskej únie z Programu Slovensko. Samotná župa sa na projekte podieľa sumou vo výške 293-tisíc eur.
Enormný dopyt
„Budúca prístavba ma teší o to viac, že sa v nej spájajú dve priority nášho kraja, ktorými sú školstvo a zdravotníctvo. Študenti tu nájdu nielen nové moderné priestory, ale najmä skvelý štart pre prax a svoje ďalšie uplatnenie,“ konštatoval Lunter. Zároveň pripomenul, že po tejto škole je enormný dopyt a vybudovaníe nových priestorov umožní prijať väčší počet študentov. Momentálne ich je tam 590, no v ďalších školských rokoch by mohlo nastúpiť o 90 prvákov viac ako v súčasnosti.
„Samozrejme, súvisí s tým aj počet učiteľov. Nájsť ich narýchlo nie je jednoduché, ale je to riešiteľný problém. Podstatné je, že budeme mať kapacity, kde tí študenti môžu byť,“ zdôraznil. „Napríklad aj dnes sa rozprávame o tom, či by sme mohli mať viac praktických sestier, ale otvárame iba jednu triedu,“ poznamenal s tým, že vďaka tomuto projektu sa to zmení.
Župan spresnil, že v prístavbe vznikne priestor pre učebňu s virtuálnou realitou, tiež pre dve laboratória so zameraním na mikrobiológiu, biochémiu, hematológiu či histológiu. Škola plánuje poskytovať rozbory aj pre verejnosť, čo študentom ešte viac rozšíri možnosti ich praxe. Pribudnú aj tri učebne pre zdravotné sestry.
„Je mi jasné, že týmto problémy Slovenska nespasíme. Zároveň ak chceme, aby tu mladí ľudia nielen vyštudovali, ale aj zostali pracovať, je potrebné, aby im štát vytvoril férové a dôstojné podmienky v zdravotníctve. My sa v rámci tejto kapitoly snažíme, aby sa zlepšovali,“ podotkol Lunter. Pripomenul, že kraj doteraz založil jedenásť ambulancií a plánuje ďalšie. V rámci toho podľa jeho slov spustili veľkú náborovú kampaň na lekárov.
„Ak viete o nejakých, ktorí pracujú v zahraničí či možno v Bratislave, alebo tam práve len získavajú atestáciu a chcú sa vrátiť, dajte nám o nich vedieť. My urobíme všetko preto, aby prišli a tých ambulancií bolo viac,“ doplnil.
Plné triedy
Fakt, že záujem o zdravotnícke vzdelanie je, no chýbajú na to vhodné kapacity, potvrdil šéf dotknutého zariadenia. „Naša škola praská vo švíkoch, žiakov máme naozaj plné triedy,“ hovorí riaditeľ Strednej zdravotníckej školy v Banskej Bystrici Michal Straka. „Potrebujeme sa nejakým spôsobom rozšíriť, takže tento projekt nám v tom veľmi pomôže,“ uviedol.
„Naším cieľom nie je len navýšiť počty študentov potrebných odborov. Chceme, aby absolventi boli čo najlepšie pripravení na prax. Aj preto budú viaceré naše aktivity v novej prístavbe určené a prístupné verejnosti,“ pokračoval riaditeľ.Čítajte aj Sídliská sa menia na nebezpečné zóny: ľudí trápia vykrádanie áut a narkomani, Košice bojujú s vlnou kriminality
„Príkladom je lekáreň, ktorá tu nebude za účelom produkovania zisku, ale ako priestor, v ktorom si môžu študenti vyskúšať komunikáciu s pacientmi o tom, čo potrebujú a čo ich trápi,“ vysvetlil. Vzápätí poukázal na ďalšiu novinku, ktorou bude ADOS služba, teda Agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti. Študenti aj tam nájdu praktické uplatnenie – v poobedňajších hodinách budú pre verejnosť poskytovať ošetrovateľskú pomoc.
Výstavba štvorpodlažnej prístavby, ktorá bude spojená s existujúcou fasádou školy, by mala byť dokončená do júna 2026. „Momentálne sme zahájili prípravné práce. Znamená to, že si zariaďujeme stavenisko a vytyčujeme podzemné siete. Následne sa začne, podľa harmonogramu, so zemnými prácami a základovými konštrukciami,“ povedal zástupca zhotoviteľskej firmy Xenex Ján Špaček.