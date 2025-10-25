Populárna horská dedinka stavia unikátny kostol z dreva. Oslavovať v ňom chcú už najbližšie Vianoce

Základný kameň ekumenického Kostola svätého Jána Pavla II., ktorý už rastie v Demänovskej Doline, požehnal počas svojej návštevy Slovenska pápež František. Stalo sa tak 15. septembra 2021 v Šaštíne. Samotnú výstavbu odštartovala obec, ktorá má zhruba 360 obyvateľov, v novembri 2023. Samospráva pripomína, že tento chrám nebude miestom iba pre domácich obyvateľov, ale aj pre turistov, lyžiarov a všetkých, ktorí tam prichádzajú za oddychom či duchovným načerpaním. Ročne tam evidujú desaťtisíce návštevníkov.
„Projekt reaguje na rastúcu potrebu vytvoriť miesto, kde sa ľudia môžu zastaviť, stíšiť a spojiť s Bohom uprostred krásnej tatranskej prírody,“ uviedlo vedenie obce. Zároveň zdôraznilo, že architektonický návrh rešpektuje prírodný charakter Demänovskej Doliny a spája moderné prvky s tradičnými hodnotami sakrálnej architektúry.
Pre všetkých kresťanov
Kostol za jeden milión eur bude súčasťou nového centra obce. Výstavbu financuje samospráva z vlastných zdrojov, no prispievajú aj veriaci. Posvätenie chrámu je naplánované na polovicu decembra.
„Práce napredujú podľa stanoveného harmonogramu a objekt postupne získava svoju konečnú podobu,“ pochválila sa obec s tým, že teraz urobili ďalší veľký krok. „S radosťou oznamujeme, že bola osadená kostolná veža, čím sme dosiahli významný míľnik v realizácii stavby. Dokončujú sa zatepľovacie práce, strešná konštrukcia a zároveň začíname s úpravami interiéru. Každý krok nás približuje k cieľu – miestu stretnutia, pokoja a spoločenstva pre všetkých,“ doplnila samospráva.
Do veže osadia aj originálny zvon, ktorý obci darovala evanjelická cirkev v Liptovskom Mikuláši. Výstavbu má „pod palcom" firma J. M. H., ktorá už realizovala opravy a rekonštrukcie kostolov v Liptovskom Hrádku, Okoličnom či v Smrečanoch. V Demänovskej Doline zabezpečuje komplexné služby od dodávok nosných konštrukčných prvkov až po dokončovacie úpravy, moderné osvetlenie, kúrenie a ozvučenie.
Demänovská Dolina svoj kostol doteraz nemala, pričom patrí pod farnosť Horskej záchrannej služby. Jej kaplán Ján Dubecký nám vysvetlil, že už osem rokov sa s veriacimi stretávajú v zasadačke obecného úradu. „Každú nedeľu a všetky prikázané sviatky sa tam koná omša pre domácich, lyžiarov, turistov a všetkých návštevníkov,“ povedal. Ich počet závisí od toho, či prichádzajú počas sezóny, alebo mimo nej. V priemere sa zúčastňuje tridsať až štyridsať ľudí.
Polnočná v novom šate
Kapacitne je nový kostol stavaný tak, že poskytne tridsať miest na sedenie. Keďže je ekumenický, zaradí sa medzí tých pár, ktoré už na Slovensku máme – tento by mal byť siedmy. „Chceme, aby bol na Liptove prvkom, ktorý zjednocuje katolíkov, evanjelikov či pravoslávnych. Teda ľudí, ktorí sú pokrstení medzi jednotlivými denomináciami,“ hovorí kaplán.
„Máme záujem aj o spoločné duchovné aktivity – ekumenické. K takým patrí napríklad Týždeň za jednotu kresťanov. Takisto sa chceme zúčastňovať spoločných modlitieb a podobne," pokračoval. Zároveň ozrejmil, že ekumenizmus sa snaží o zjednotenie všetkých kresťanských cirkví. Hoci kostol stavia obec, ktorej je majetkom, jednotlivé cirkevné spoločenstvá si jeho priestory budú prenajímať. Ako presne to bude fungovať, sa ešte dolaďuje.
Výzdoba interiéru má byť riešená neutrálne. „V presbytériu sa inštaluje kríž, veľký oltár a obetný stôl, čo je spoločné pre všetky denominácie. Ide o to, aby ten priestor vyhovoval všetkým,“ podotkol kaplán. „Celé to bude v jednoduchom, ale veľmi peknom štýle. Ide o drevostavbu s prvkami kameňa, takže aj to vnútro – klenby, oblúky a všetko okolo – vytvoria veľmi pôsobivý dojem toho posvätného,“ mieni.
Duchovný verí, že do Vianoc chrám v Demänovskej Doline stihnú dokončiť a sviatky už oslávia v ňom. „Aj oficiálna stránka obce uvádza, že postupujú podľa harmonogramu, čiže všetko nasvedčuje tomu, že to tak bude. Určite sa najskôr uskutoční svätá omša požehnania samotného kostola. Predpokladám, že polnočná už nebude musieť byť v zasadačke obecného úradu, ale v samotnom chráme,“ uzavrel.