Veľký turistický magnet vyrástol v metropole Kysúc: V srdci prírody ponúka chôdzu k nezabudnuteľným výhľadom

S výstavbou vrchu Briava (820 m n. m.) začali vlani v októbri a momentálne je už prístupná verejnosti. Dosahuje výšku štrnásť metrov a hoci nepatrí v rámci Slovenska k najvyšším, vidieť ju už z diaľky – dodáva jej to skutočný charakter dominanty. Primátor Čadce Matej Šimášek zdôraznil, že nad ich mestom sa týči skutočný skvost architektúry.
„Je to rozhľadňa z dreva a kameňa, ktorá symbolizuje prírodu a ľud z Kysúc,“ poznamenal. „Autorom návrhu je známy staviteľ Stanislav Mikovčák, ktorý stál pri zrode všetkých rozhľadní v regióne,“ vysvetlil primátor. Objasnil, že dokopy ich je, aj s menšími, možno až štrnásť. „Naša teda nadväzuje na sieť už vybudovaných, ktoré sú napríklad v Krásne nad Kysucou, Starej Bystrici, Zákopčí, ale aj v iných lokalitách na Kysuciach,“ zhodnotil.
Výhľady na strategické pozície
Šimášek zopakoval, že čadčianska rozhľadňa spája tradičné prvky kysuckej ľudovej architektúry s moderným umeleckým spracovaním. „Čím vytvára jedinečné dielo v srdci prírody,“ tvrdí. Pripomenul, že táto stavba je výsledkom úspešného spoločného projektu medzi ich mestom a českým Valašským Meziříčím. Celkový rozpočet na ňu presiahol 313-tisíc eur, pričom Čadca sa podieľala sumou takmer 25-tisíc eur. „Projekt bol spolufinancovaný z fondov Európskej únie,“ povedal.
Podľa samotného architekta nesie v sebe táto rozhľadňa symbol kľúča, ktorý metaforicky odomyká bránu do celých Javorníkov. „Verím, že sa stane miestom inšpirácie, zastavenia aj objavovania,“ uviedol.
Samospráva je presvedčená, že novinka prispeje k ďalšiemu rozvoju cestovného ruchu v regióne. „Táto rozhľadňa dotvára diapazón všetkých tých, ktoré vytvoril architekt Mikovčák na Kysuciach. Naša sa nachádza nad najľudnatejším sídlom a ponúka naozaj dobré výhľady aj na strategické pozície. Očakávame, že bude veľkým turistickým magnetom,“ hovorí primátor.
„K veži sa dá dostať z viacerých bodov, ale tie najfrekventovanejšie a najznámejšie trasy sú z centra mesta, kde sa dá dostať autom, až po cintorín Krkoška. Odtiaľ je to pešo zhruba jednu hodinu intenzívnej chôdze," priblížil.
„Potom je to z chaty Tri kopce – po Drotárskom chodníku, ktorý ešte pripravujeme a v týchto dňoch bude kompletne spojený. Tam sa dá tiež zaparkovať. Odtiaľ by to trvalo nejaké dve hodiny,“ spomenul ďalšiu variantu. Pokračoval, že sa tam dá ísť aj zo sídliska Kýčerka – odtiaľ treba ísť cez osadu U Buty a hore kopcom na vrch Briava, okolo Hotela Husárik. Tiež to trvá asi 1,5 hodiny.
Existujú však aj iné spôsoby, ako sa tam dostať. „Z okolitých dedín cez Chotárny kopec (906 m n. m.), ale to sú už naozaj dlhšie túry. Niekedy aj na celý deň,“ upozornil primátor. Spresnil, že po hrebeni sa tam ide smerom z kysuckých Javorníkov. „Teda od Makova, najbližšie zo strany od Zákopčia, a takisto z obce Dunajov,“ konštatoval.
Črtá sa ďalšia atrakcia
Niektorí kritizujú, že na trase k veži chýbajú lavičky a odpočinkové miesta. „Absolútne si to uvedomujeme, no rozhľadňa je len jedným z prvkov a komponentov, ktoré skladáme pri obnove turistických trás v meste či vôbec v regióne," reagoval Šimášek.
„Aktuálne dopracovávame mobiliár, ktorý na tých chodníkoch, spolu so značením, doplníme. Stane sa tak v blízkej dobe,“ sľubuje. Dokončiť celý projekt vraj bolo pomerne náročné, no toto si nechali na záver, keďže ide o krátky proces. Vzápätí spomenul zaujímavosť, ktorá v tejto súvislosti tiež stojí za pozornosť.
„Architekt Mikovčák má aj veľmi šikovných synov, dnes už cézarových (prestížna cena CE ZA R, pozn. red.) architektov. Spolu s nimi pripravuje aj projekt vizuálnej výhľadne, ktorá bude mať úplne iný koncept – človek si do nej môže aj sadnúť,“ hovorí primátor. „Vlastne pripravujeme takéto pokračovanie, čo u nás znamená cestu od tradičnej rozhľadne k modernej výhľadni,“ prezradil. Plánovaná novinka sa bude nachádzať na Chotárnom kopci. Pešou chôdzou to k nej potrvá, od už existujúcej briavskej veže, zhruba 45 minút.
„Sme presvedčení, že keď čadčiansky okruh doplníme takýmto prvkom, bude to veľmi turisticky atraktívne. Výstavbu plánujeme odštartovať budúci rok. Financovať to chceme z mimorozpočtových zdrojov, pričom náklady sa odhadom môžu vyšplhať do 30-tisíc eur,“ uzavrel.