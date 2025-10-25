Pravda Správy Regióny VIDEO: Predbiehanie pri pokladni vyústilo do bitky. Polícia obvinila muža za útok v bratislavských potravinách

Hliadka Pohotovostnej motorizovanej jednotky (PMJ) musela vo štvrtok zasahovať v bratislavských potravinách na Púchovskej ulici, kde sa do seba pustili dvaja zákazníci. Polícia o incidente informovala na sociálnej sieti.

25.10.2025 21:05
Bitka v bratislavských potravinách
Zdroj: Polícia SR/facebook

Verbálny konflikt medzi dvomi zákazníkmi prerástol podľa polície do fyzického útoku. Predmetom sporu bolo konanie 27-ročného Dominika H., ktorý sa „tlačil“ na zákazníka stojaceho pred ním.

Situácia vyústila do fyzického násilia a na miesto musela byť privolaná aj rýchla zdravotná pomoc, ktorá ošetrila napadnutého muža. Dominika H. krátko po čine zadržala hliadka PMJ Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave.

Vyšetrovateľ tretieho bratislavského okresu 27-ročného muža po vykonaní potrebných procesných úkonov obvinil v piatok. Stíhaný je za trestný čin výtržníctva v jednočinnom súbehu s prečinom ublíženia na zdraví v štádiu pokusu. Dominikovi H. hrozí v prípade preukázania viny pred súdom trest odňatia slobody na jeden až tri roky.

