Pravda Správy Regióny Výluka na hlavnej stanici v Bratislave sa predlžuje, opravu nestihli dokončiť

Výluka na hlavnej stanici v Bratislave sa predlžuje, opravu nestihli dokončiť

Pôvodný termín ukončenia výlukových prác v okolí bratislavskej hlavnej stanice odhadoval manažér železničnej infraštruktúry, Železnice Slovenskej republiky, na 28. októbra 2025. Aktuálne sa však termín dokončenia prác posúva na 7. november 2025, čo predlžuje trvanie obmedzení v osobnej železničnej doprave. Informovala o tom v pondelok Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK).

27.10.2025 11:56
debata

„Predĺženie výluky sa dotýka vybraných vlakov diaľkovej dopravy linky R Urpín z Banskej Bystrice, ktoré sú dočasne vedené na stanicu Bratislava-Nové Mesto, ako aj štyroch vlakov R Urpín 11831, 11833, 11842 a 11844, ktoré majú upravené časy odchodov a príchodov do Bratislavy hlavnej stanice,“ priblížil národný dopravca.

Takto vyzerá raj uprostred Slovenska. Park plný pokoja aj dobrodružstva láka množstvo ľudí
Video

V regionálnej doprave naďalej platia opatrenia zavedené od 29. septembra 2025 v súvislosti s výlukou v úseku Trnava – Cífer, kde sú niektoré osobné vlaky vedené na stanicu Bratislava-Nové Mesto a zároveň je ich trasa skrátená po Pezinok namiesto Trnavy. K návratu osobných vlakov na bratislavskú hlavnú stanicu dôjde v pondelok 10. novembra 2025. Ich trasa však bude naďalej skrátená po Pezinok, uviedla ZSSK.

Hlavná stanica je strašiakom Bratislavy už...
Hlavná stanica je strašiakom Bratislavy už...
+7Hlavná stanica v Bratislave

Železničná spoločnosť Slovensko zároveň pripomenula, že počas trvania výluky v okolí hlavnej bratislavskej stanice sú cestovné doklady ZSSK uznávané aj vo vlakoch súkromného dopravcu Leo Express v úseku Bratislava-Nové Mesto – Bratislava hlavná stanica.

Zrážka vlakov pri Rožňave: rušeň odhodilo do strmého zrázu
Video
meskanie vlakov Čítajte viac Slovenské železnice v kríze: meškanie rýchlikov už nie je výnimkou, ale štandardom. Odborník vysvetľuje, čo to spôsobuje
Facebook X.com debata chyba Newsletter
Viac na túto tému: #Železničná spoločnosť Slovensko #hlavná stanica v bratislave
Sledujte Pravdu na Google news po kliknutí zvoľte "Sledovať"