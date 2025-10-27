Výluka na hlavnej stanici v Bratislave sa predlžuje, opravu nestihli dokončiť

„Predĺženie výluky sa dotýka vybraných vlakov diaľkovej dopravy linky R Urpín z Banskej Bystrice, ktoré sú dočasne vedené na stanicu Bratislava-Nové Mesto, ako aj štyroch vlakov R Urpín 11831, 11833, 11842 a 11844, ktoré majú upravené časy odchodov a príchodov do Bratislavy hlavnej stanice,“ priblížil národný dopravca.
V regionálnej doprave naďalej platia opatrenia zavedené od 29. septembra 2025 v súvislosti s výlukou v úseku Trnava – Cífer, kde sú niektoré osobné vlaky vedené na stanicu Bratislava-Nové Mesto a zároveň je ich trasa skrátená po Pezinok namiesto Trnavy. K návratu osobných vlakov na bratislavskú hlavnú stanicu dôjde v pondelok 10. novembra 2025. Ich trasa však bude naďalej skrátená po Pezinok, uviedla ZSSK.
Železničná spoločnosť Slovensko zároveň pripomenula, že počas trvania výluky v okolí hlavnej bratislavskej stanice sú cestovné doklady ZSSK uznávané aj vo vlakoch súkromného dopravcu Leo Express v úseku Bratislava-Nové Mesto – Bratislava hlavná stanica.