Nedal pozor a zostrelil motorkára. Ten bojuje o život

„Podľa doterajších informácií vodič osobného motorového vozidla pri odbočovaní na ulicu Štefana Králika nedal prednosť v jazde vodičovi motocykla, následkom čoho došlo k ich zrážke,“ uviedol bratislavský krajský policajný hovorca Michal Szeiff.
Ako Szeiff dodal, vykonanou dychovou skúškou prítomnosť alkoholu v dychu vodiča osobného auta policajti nezistili. Vyšetrovaním presných príčin sa naďalej zaoberajú. „V tejto súvislosti apelujeme na všetkých účastníkov cestnej premávky, aby boli ohľaduplní, všímaví, dôsledne sa venovali sledovaniu cestnej premávky a dodržiavali ustanovenia zákona,“ uzavrel.Čítajte viac Hrôzostrašná tragédia. Mladý futbalista sa na motorke zrazil s kravou a zomrel