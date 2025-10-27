Pravda Správy Regióny Nedal pozor a zostrelil motorkára. Ten bojuje o život

Nedal pozor a zostrelil motorkára. Ten bojuje o život

Dopravnú nehodu v Bratislave spôsobila v nedeľu po 21.00 h nepozornosť. Vážne zranenia pri nej utrpel motorkár.

27.10.2025 12:09
nehoda Foto:
Miesto nehody motorkára a auta v Bratislave v nedeľu 26. októbra 2025.
debata (3)
Smrteľná nehoda na D1: zahynul člen Demokratov, mal 38 rokov
Video

„Podľa doterajších informácií vodič osobného motorového vozidla pri odbočovaní na ulicu Štefana Králika nedal prednosť v jazde vodičovi motocykla, následkom čoho došlo k ich zrážke,“ uviedol bratislavský krajský policajný hovorca Michal Szeiff.

Ako Szeiff dodal, vykonanou dychovou skúškou prítomnosť alkoholu v dychu vodiča osobného auta policajti nezistili. Vyšetrovaním presných príčin sa naďalej zaoberajú. „V tejto súvislosti apelujeme na všetkých účastníkov cestnej premávky, aby boli ohľaduplní, všímaví, dôsledne sa venovali sledovaniu cestnej premávky a dodržiavali ustanovenia zákona,“ uzavrel.

Takto vyzerali sekundy hazardu. Šoféri neuveriteľne riskovali a hneď na to aj doplatili
Video
Antonio Ilano Čítajte viac Hrôzostrašná tragédia. Mladý futbalista sa na motorke zrazil s kravou a zomrel
Facebook X.com 3 debata chyba Newsletter
Viac na túto tému: #Bratislava #dopravná nehoda #nehoda motorky
Sledujte Pravdu na Google news po kliknutí zvoľte "Sledovať"