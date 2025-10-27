Pravda Správy Regióny Muž nemal na zaplatenie objednávky, v reštaurácii nahlásil bombu

Bratislavskí policajti vyšetrujú prípad muža, ktorý po konzumácii v reštaurácii za objednávku nemohol zaplatiť. Na tiesňovej linke 112 tak ohlásil, že v podniku je bomba. V rovnakom čase volala na linku 158 aj pracovníčka pohostinstva a na muža, ktorý odmietol zaplatiť, zavolala políciu. Incident sa stal vo štvrtok (23. 10.).

Mužovi vo veku 48 rokov už vzniesli obvinenie z prečinu šírenia poplašnej správy. Vyšetrovať ho budú väzobne, informovala bratislavská krajská policajná hovorkyňa Silvia Šimková.

„Hliadka na mieste evakuovala celý podnik, psovod so psom podnik skontroloval s negatívnym výsledkom. Po ďalšom vyťažovaní zákazníka, ktorý odmietol zaplatiť, bolo zistené, že na linku 112 volal on, a to z dôvodu, že nemal na zaplatenie objednávky. Následne bol obmedzený na osobnej slobode a eskortovaný na policajné oddelenie,“ uviedla.

