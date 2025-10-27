Pravda Správy Regióny „Svetová“ cesta a prvá a svojho druhu na Slovensku vzniká v Malinove. Čo pridali do asfaltu?

„Svetová“ cesta a prvá a svojho druhu na Slovensku vzniká v Malinove. Čo pridali do asfaltu?

Na ceste v Malinove v okrese Senec vzniká prvý úsek na Slovensku, kde budú v asfalte použité vlákna z recyklovaných cigaretových filtrov a tabakových náplní. Projekt realizuje Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja (SC BSK) v spolupráci so spoločnosťami Reneso a STRABAG. „Je to inovácia, ktorá spája ekológiu, výskum a praktické využitie. Ak sa tento pilot osvedčí, môže sa stať štandardom aj pre ďalšie úseky v kraji,“ uviedol predseda BSK Juraj Droba.

27.10.2025 13:16
malinovo Foto:
Cesta z recyklovaných cigaretových filtrov a tabakových náplní vznikajúca v Malinove.
debata (1)

Použitá technológia vychádza z moderného typu asfaltovej zmesi SMA (Stone Mastic Asphalt), ktorá obsahuje vysoký podiel drsného kameniva a je navrhnutá tak, aby bola odolnejšia voči opotrebovaniu, deformáciám a prenikaniu vody. Ako uvádza riaditeľ odboru komunikácie BSK MIchal Feik, Kľúčovou inováciou je nahradenie bežných celulózových vlákien, používaných na stabilizáciu bitúmenu, recyklovanými vláknami Reneso Fibers vyrobenými z filtrov tabakových výrobkov. Tieto vlákna vznikajú spracovaním cigaretového odpadu na certifikovaný materiál.

Veľké práce cestárov na západnom Slovensku. Konečne robia to, čo mnohých ľudí naozaj poteší (archívne video)
Video

„Technológia prináša viacero výhod. Zlepšuje vodoodolnosť asfaltu, čím sa znižuje riziko vzniku trhlín a poškodení spôsobených mrazom či dažďom. Zvyšuje mechanickú stabilitu povrchu, čo je dôležité najmä na cestách s intenzívnou premávkou, a zároveň znižuje riziko tvorby koľají a deformácií, ktoré patria medzi najčastejšie príčiny zníženia komfortu a bezpečnosti jazdy,“ vysvetľuje zakladateľ a riaditeľ spoločnosti Reneso a autor myšlienky Hugo Repáň.

V rámci pilotného projektu bude na úseku cesty v Malinove použitá jedna tona recyklovaných vlákien, čo predstavuje približne dva milióny ohorkov a tabakových náplní. Po ich zmiešaní s asfaltovou zmesou sa vlákna stávajú jej integrálnou súčasťou a zabezpečujú rovnomerné rozloženie bitúmenu. „Výsledkom je pevnejšia, odolnejšia a trvácnejšia vozovka, ktorá lepšie odoláva extrémnym teplotám, vode aj vysokému zaťaženiu," priblížila samospráva.

Správa ciest BSK aktuálne recvitalizuje cestu II/121 v Malinove, v rámci ktorej bude použitá aj nová asfaltová zmes s recyklovanými vláknami z tabakových výrobkov. Projekt sa týka úseku s celkovou dĺžkou takmer dva kilometre v intraviláne obce. Jeho cieľom je zlepšiť stavebno-technický stav komunikácie, zvýšiť bezpečnosť premávky a komfort vodičov aj chodcov.

Obnova, na ktorú sa čakalo desaťročia: Tri bratislavské námestia sa spoja do jednej veľkej pešej zóny, takto budú vyzerať
Video

Stavebné práce zahŕňajú odstránenie pôvodnej asfaltovej vrstvy, pokládku nových vrstiev s celkovou hrúbkou približne desať centimetrov, vystuženie trhlín geomrežou zo sklenených vlákien a obnovu vozovky v križovatke ulíc Bratislavská × Tri vody, kde sa vymení obrusná vrstva v hrúbke päť centimetrov. Po dokončení prác pribudne aj nové vodorovné dopravné značenie. Počas výstavby je premávka vedená v polovičnom profile s čiastočnou uzávierkou.

Facebook X.com 1 debata chyba Newsletter
Viac na túto tému: #Bratislavský kraj #Malinovo #Juraj Droba #asfaltovanie
Sledujte Pravdu na Google news po kliknutí zvoľte "Sledovať"