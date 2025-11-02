Nový slovenský unikát: Huculská magistrála láka dobrodružných turistov a milovníkov koní

Návštevníci národného parku Muránska planina môžu jeho malebné zákutia obdivovať zo sedla koňa po oficiálne vyznačených trasách. Uplynulý víkend otvorila svoje brány Huculská magistrála, ktorá dosahuje 290 kilometrov. Ide o slovenský unikát, keďže nikde inde v našich končinách nič podobné neexistuje.
Novinka ponúka dobrodružný zážitok uprostred prírody, pričom jazdci sa môžu dostať do viacerých lokalít. Nosná trasa prepája sedlo pod geografickým stredom Slovenska Hrb, ponad Čierny Balog, Sihlu a okolo Klenovského Vepra so sedlom Zbojská, kde sa priamo spája so Slánskym sedlom v Muránskej planine. Vznikol tak komplexný systém pre dlhšie a pestrejšie jazdecké výlety, zároveň lepšie prepojenie regiónov Horehronie a Gemer.
Boxy pre kone a nocľah
Odborné značenie zabezpečil Klub slovenských turistov prostredníctvom akreditovaných značkárov. Celé to však mali pod palcom združenie Partnerstvo Muránska planina – Čierny Hron a Oblastná organizácia cestovného ruchu Región Horehronie. Jej riaditeľka Petra Ridzoňová Hlásniková vysvetlila, že zlegalizovanie jazdeckých trás bol dlhý a náročný proces. Ich zaregistrovanie si vyžadovalo súhlas všetkých vlastníkov. Konské „cesty“ majú špeciálne značenie kruhového tvaru v červenej, žltej a modrej farbe. Kým sa to dostalo do súčasnej podoby, prešli roky.
Dokončiť sa to podarilo aj vďaka finančnej podpore Rozvojovej agentúry Banskobystrického samosprávneho kraja, z ktorej na to „putovalo“ 10-tisíc eur. Pomohla tiež štátna dotácia od ministerstva cestovného ruchu a športu vo výške 6 500 eur.
„Súčasťou tvorby ucelenej trasy bola počas uplynulých rokov aj realizácia prestupných staníc s nocľahom pre jazdcov s pevnými boxami pre kone v Sihle a Šopisku. Nasledujúci rok sa pokúsime pokračovať s budovaním pevných boxov v sedle Chlipavice a Zbojská,“ uviedla Ridzoňová Hlásniková.Čítajte aj Z medveďa sa stal obchodný artikel: povolenky na odstrel stoja až tisíce eur, mäso ponúkajú podnikom. Čo na šelme láka lovcov?
Z jej slov vyplýva, že túra koňmo nemusí byť len o výlete „na otočku“ – v prípade záujmu si ho ľudia môžu predĺžiť na niekoľko dní. Malebnými trasami môžu prejsť na vlastnom aj požičanom koni, ktorého im poskytne niektorý z tamojších jazdeckých klubov. Nutná je však registrácia vopred.
Už z názvu dotknutej magistrály je jasné, že pre jej oblasť je typické konské plemeno hucul. Vyznačuje sa pokojnou a rozvážnou povahou, preto je vhodný tiež pre jazdcov začiatočníkov. Je to spoľahlivý, obratný a vytrvalý spoločník. Má pevne stavané telo, masívnejšiu hlavu a kratšie končatiny. Celkovo ide o výborné kone na terénne jazdenie.
Zážitok s rešpektom k prírode
Súčasťou projektu je mobilná navigačná aplikácia dostupná zdarma pre najpoužívanejšie operačné systémy, takisto mapa so sprievodcom v tlačenej a elektronickej podobe. Tieto pomôcky zvyšujú komfort a bezpečnosť orientácie v teréne aj v nepriaznivom počasí. Jazdecké trasy sú zaradené do pravidelnej údržby. V prípade polomov či zosuvov sa ich priechodnosť okamžite obnovuje pracovníkmi údržby, ktorí sa do terénu dostanú pomocou elektrickej štvorkolky. Z Plánu obnovy a odolnosti na to získali 271 350 eur.
Vytvorenie oficiálne značenej a udržiavanej trasy pre putovanie na koni reflektuje nastavenie regiónu v oblasti rozvoja udržateľného cestovného ruchu. Jej otvorením prinášajú do Muránskej planiny nový a tiež atraktívny spôsob spoznávania jej jedinečných krás. „Naším cieľom je podporiť turizmus, ktorý prináša zážitok návštevníkom – zároveň rešpektuje a chráni prírodu,“ povedala Lenka Tokárová, manažérka Partnerstva Muránska planina – Čierny Hron.
V pláne sú aj ďalšie investície do infraštruktúry. Konkrétne prestupná stanica v Muránskej Hute, kde bude zázemie pre jazdcov aj návštevníkov, tiež viacúčelový prístrešok s fotovoltaikou – v prístavbe k terénnemu informačnému strediska Burda. Pribudnúť by mal aj ohradník pre kone v lokalite Studňa, ktorý poskytne bezpečný oddych zvierat počas dlhších túr. Chýbať nemôžu ani informačné tabule, ktoré uľahčia orientáciu, pričom priblížia prírodné a kultúrne bohatstvo Muránskej planiny.
„V Banskobystrickom kraji máme spracovanú koncepciu rozvoja prírodného cestovného ruchu do roku 2030. Nie je to len o formách turizmu ohľaduplných k prírode, ale tiež o aktivitách, ktoré prispievajú k zvyšovaniu environmentálneho povedomia,“ hovorí Daniela Volenská z Rozvojovej agentúry BBSK. „Príjmy z týchto aktivít tvoria zdroj pre ďalšiu ochranu a rozvoj dotknutého územia. Prvú značenú trasu pre konské putovanie vnímame ako významný krok pre rozvoj prírodného cestovného ruchu v našom kraji,“ doplnila.