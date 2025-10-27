VIDEO desivej nehody: Opitý vodič nabúral do auta, v ktorom sa viezla žena a jej dieťa

„Tridsaťosemročný vodič pravdepodobne neprispôsobil rýchlosť jazdy svojim schopnostiam a zozadu narazil do pred ním idúceho auta. V ňom sa viezla mladá žena a maloleté dieťa, ktoré sa, našťastie, nezranili,“ priblížili policajti. Muž nafúkal 2,1 promile. Po nehode skončil v nemocnici.
Po ošetrení si ho prevzali kolegovia z galantského dopravného inšpektorátu. „Poverený policajt muža v rámci tzv. superrýchleho konania obvinil z prečinov ohrozenia pod vplyvom návykovej látky a marenia výkonu úradného rozhodnutia. V zmysle zákona môže za takýto skutok hroziť trest odňatia slobody až na dva roky,“ dodala polícia.Čítajte viac „Svetová“ cesta a prvá a svojho druhu na Slovensku vzniká v Malinove. Čo pridali do asfaltu?