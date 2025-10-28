Košický kraj si priplatí na marketing, poslanci schválili rozpočet s dlhom 123 miliónov eur

KSK má v budúcom roku hospodáriť s rozpočtom vo výške 575 miliónov eur. Celková výška bežných výdavkov má dosiahnuť sumu 336 miliónov eur. Najviac z tejto sumy zhltne školstvo, kam smeruje 147 miliónov eur. Naopak, necelých 17 miliónov je vyčlenených na kultúru. Ďalšie položky predstavuje doprava – 64 miliónov eur, pre sociálne služby vyše 44 miliónov a pre úrad KSK 26,5 milióna eur.
Kapitálové výdavky predstavujú sumu 213,5 milióna eur. Zo štátneho rozpočtu a fondov EÚ ide o výdavky vo výške zhruba 120 miliónov eur. Predpokladaný celkový dlh na konci budúceho roka má byť vo výške 123,5 milióna eur, čo je podľa zákona o rozpočtových pravidlách zadlženosť vo výške 43,71 percent.
Košický kraj vedie v marketingu
Zďaleka nie všetci poslanci boli návrhom rozpočtu nadšení. Poslankyňa Lucia Gurbaľová poukázala na to, že na marketing a propagáciu kraj v rozpočte kraj vyčlenil takmer šesť miliónov eur. „A to som si nezrátala marketing organizácií v pôsobnosti KSK. Z toho sú vyše tri milióny sú určené na propagáciu regiónu, výstavy, či propagačné materiály. Podľa Transparency International už v minulom roku dal KSK na marketing najviac zo všetkých krajov. V tomto roku to bude ešte o pol milióna eur viac," podotkla Gurbaľová.
Dodala, že na druhej strane je sociálna oblasť, kde je zložitá situácia. „Chýba personál, peniaze, podmienky na lepšiu starostlivosť. Áno, uvoľnili sa dva milióny na dofinancovanie odborných zamestnancov. Ale povedzme si otvorene, že to nestačí. Rozumnejšie by bolo namiesto do imidžu vložiť viac peňazí do dôstojnosti ľudí," dodala poslankyňa a predložila pozmeňujúci návrh na presun dvoch miliónov eur na zvýšenie kvality poskytovaných sociálnych služieb. Ten ale neprešiel.
Ďalší poslanec Ladislav Ruttkay vyzdvihol ďalšie plusy aj mínusy navrhovaného rozpočtu. Vyzdvihol, že viacero škôl čakajú rekonštrukcie a to aj z fondov EÚ. „Zvýšilo sa aj množstvo kapitálových výdavkov. No keďže ideme do ťažkého obdobia, tak hodnotím negatívne fakt, že mnoho investícií bude krytých z úverov. Presnejšie celkovo ich budeme čerpať vo výške 73 miliónov eur. Minulý rok to bolo 68 miliónov eur. Teraz bude 18, 5 milióna eur preklenovací úver, čo rešpektujem. No chýba mi snaha deklarovať šetrenie. Mám na mysli úrad a celkové fungovanie KSK," prezentoval Ruttkay svoj pohľad na rozpočet.
Uviedol aj porovnanie. „Napríklad Prešovský samosprávny kraj už deklaroval zníženie počtu zamestnancov o 30. Keď som si pozrel počty zamestnancov napríklad na komunikačno – marketingovom oddelení Úradu KSK je 15 zamestnancov. Z toho je sedem referentov marketingu a štyria referenti pre komunikáciu s verejnosťou. Som presvedčený, že lepšie by bolo vyšetriť na týchto výdavkoch. Došlo aj k spájaniu škôl a internátov, ale na druhej strane strane nám vzniká veľké množstvo rôznych neziskoviek a agentúr, čo si vyžaduje veľké množstvo zdrojov. Aj to beriem ako zbytočné výdavky," naznačil poslanec možnosti šetrenia.
Trnka: Susedia majú viac zamestnancov ako my
Predseda KSK Trnka oponoval tým, že porovnanie z Prešovským samosprávnym krajom celkom neobstojí. „Vždy sa vyberie ten uhol pohľadu, ktorý je pre nás negatívny. Pán poslanec, poprosím vás, pozrite sa, aký je celkový počet zamestnancov Úradu Prešovského samosprávneho kraja a Úradu KSK dlhodobo za posledných päť rokov. Majú o 50 až 100 zamestnancov viac. Tak tu nevyťahujme oddelenia. Lebo ja viem vytiahnuť iné oddelenia, kde majú trojnásobne viac zamestnancov. A to nechcem rozoberať do detailov ďalšie veci," dodal Trnka s tým, že ak chce niekto kritizovať, nech si veci naštuduje.
Poslanci napokon rozpočet schválili. Odobrili aj zriadenie príspevkovej organizácie Energetická a klimatická agentúra Košického samosprávneho kraja, ako aj neziskovej organizácie Centrum mládeže Košického kraja a tiež poskytnutie finančnej výpomoci pre spoločnosť Autobusová doprava KSK na nákup vodíkových autobusov.
Zaoberali sa aj projektom Promenáda na Šírave, kde nakoniec odklepli na spolufinancovanie sumu 1,6 milióna eur. Posledné tohtoročné zasadnutie zastupiteľstva KSK má byť 15. decembra.