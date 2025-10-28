Pravda Správy Regióny Košice v pozore po úteku väzňa. Polícia nasadila aj psovodov

Košice v pozore po úteku väzňa. Polícia nasadila aj psovodov

Polícia pátra po väzňovi, ktorý dnes krátko po 9. hodine utiekol.

28.10.2025 10:02
„Bez dovolenia sa vzdialil z pracoviska spoločnosti Vamex, Lubina 1, Košice, väzeň Andreas Polyák (nar. 11. 6. 2003) – približne 175 cm vysoký, štíhlej postavy, čierne krátke kučeravé vlasy,“ priblížila polícia.

V čase úteku mal na sebe biele nohavice, oranžové tričko, červenú mikinu a bielu šiltovku.

„Podľa doterajších informácií utekal smerom k obchodnému centru Billa na Sídlisku Nad jazerom. Po mužovi intenzívne pátrajú policajné hliadky, do akcie sú zapojení policajti PMJ, obvodné oddelenia aj psovodi,“ dodala polícia s tým, aby sa ľudia k väzňovi nepribližovali, ale okamžite volali 158.

