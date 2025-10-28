Košice v pozore po úteku väzňa. Polícia nasadila aj psovodov

„Bez dovolenia sa vzdialil z pracoviska spoločnosti Vamex, Lubina 1, Košice, väzeň Andreas Polyák (nar. 11. 6. 2003) – približne 175 cm vysoký, štíhlej postavy, čierne krátke kučeravé vlasy,“ priblížila polícia.
V čase úteku mal na sebe biele nohavice, oranžové tričko, červenú mikinu a bielu šiltovku.
„Podľa doterajších informácií utekal smerom k obchodnému centru Billa na Sídlisku Nad jazerom. Po mužovi intenzívne pátrajú policajné hliadky, do akcie sú zapojení policajti PMJ, obvodné oddelenia aj psovodi,“ dodala polícia s tým, aby sa ľudia k väzňovi nepribližovali, ale okamžite volali 158.Čítajte viac Kriminálnikovi sa podaril nevídaný útek z väzenie: v batožine spoluväzňa