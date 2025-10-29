Najvyššia stavba v Bratislave, Eurovea Tower, sa v hmle stráca z dohľadu a jej vrchol akoby splýval s oblohou. Hustá hmla jej uberá z výšky, no zároveň jej dodáva tajomnú atmosféru. Budova pôsobí, akoby sa vznášala nad mestom, zatiaľ čo jej spodné poschodia miznú v bielom závoji. Svetlá z jej okien len matne presvitajú cez hustý opar. Tento pohľad vytvára jedinečnú scenériu, ktorá mení bežnú dominantu Bratislavy na éterický symbol mesta.Dávame do pozornosti Boli ste svedkom zaujímavej udalosti? Pošlite nám video cez novú aplikáciu mREPORTÉR Čítajte viac Ľudia s dronmi dokážu robiť neuveriteľné kúsky. Takto to vyzerá, keď sa toto majstrovstvo ovláda dokonale
Takto vyzerá najvyššia budova na Slovensku. Jediný mrakodrap v našej krajine, ktorý sa týči až k nebu
Najvyššia budova na Slovensku, Eurovea Tower, sa týči pri Dunaji v Bratislave. Má výšku 168 metrov a 46 poschodí, čím sa stala prvým oficiálnym mrakodrapom v krajine. Jej moderná architektúra dominuje panoráme mesta a priťahuje pohľady z oboch brehov rieky. Veža je súčasťou rozsiahleho mestského komplexu Eurovea, ktorý kombinuje bývanie, kancelárie a obchodné priestory. Ponúka zhruba 400 rezidencií s panoramatickými výhľadmi na mesto.