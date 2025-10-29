Pravda Správy Regióny Takto vyzerá najvyššia budova na Slovensku. Jediný mrakodrap v našej krajine, ktorý sa týči až k nebu

Najvyššia budova na Slovensku, Eurovea Tower, sa týči pri Dunaji v Bratislave. Má výšku 168 metrov a 46 poschodí, čím sa stala prvým oficiálnym mrakodrapom v krajine. Jej moderná architektúra dominuje panoráme mesta a priťahuje pohľady z oboch brehov rieky. Veža je súčasťou rozsiahleho mestského komplexu Eurovea, ktorý kombinuje bývanie, kancelárie a obchodné priestory. Ponúka zhruba 400 rezidencií s panoramatickými výhľadmi na mesto.

29.10.2025 05:00
Najvyššia budova na Slovensku - Eurovea Tower
Zdroj: mReportér: Antonije Levičanin

Najvyššia stavba v Bratislave, Eurovea Tower, sa v hmle stráca z dohľadu a jej vrchol akoby splýval s oblohou. Hustá hmla jej uberá z výšky, no zároveň jej dodáva tajomnú atmosféru. Budova pôsobí, akoby sa vznášala nad mestom, zatiaľ čo jej spodné poschodia miznú v bielom závoji. Svetlá z jej okien len matne presvitajú cez hustý opar. Tento pohľad vytvára jedinečnú scenériu, ktorá mení bežnú dominantu Bratislavy na éterický symbol mesta.

