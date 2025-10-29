Košické letecké dni rozprúdili vášnivú diskusiu. Finančná strata 60-tisíc je vraj úspech

Podľa očakávania sa rozprúdila búrlivá diskusia medzi predsedom KSK Rastislavom Trnkom a niektorými poslancami. Poukazovali hlavne na to, že boli predražené, navyše KSK podľa nich niektoré informácie zahmlieval, keďže výdavky boli vyššie, ako kraj priznal. Navyše podľa Trnku financie ovplyvnili aj konkurenčné letecké dni v Prešove, ktoré organizoval Aeroklub Košice v rovnakom čase.
Z 200-tisíc nakoniec 60
Informačnú správu na zastupiteľstve prezentovala výkonná riaditeľka Krajskej organizácie cestovného ruchu Košice Region Turizmus (KRT) Lenka Vargová Jurková. Ako prvý údaj uviedla počet návštevníkov. Kraj ich na košickom letisku narátal 31 984. Navyše návštevníkom podujatia rozdával aj letáky, kde mohli vyjadriť svoj názor na letecké dni. Podľa spätnej väzby z dotazníkov sa im podujatie páčilo.Čítajte viac Z Bratislavy do Košíc lietadlom: Prvé spojenie odštartuje už v novembri. Pribudnú tiež lety do Berlína a Ríma
KSK už vopred avizoval, že na letecké dni vyčlenil sumu 200–tisíc eur. S tým, že po leteckých dňoch chce byť na nule, alebo dokonca v pluse. Riaditeľka KRT však uviedla, že túto sumu nezapočítala do celkového hospodárenia podujatia.
„Cieľom bolo totiž odkrojiť z nej čo najmenšie číslo. Bez akejkoľvek finančnej podpory zo strany kraja by toto podujatie skončilo s deficitom na úrovni 60–tisíc eur, pretože výdavky boli 515–tisíc eur a príjmy 455–tisíc eur. Takže takmer 140–tisíc eur môžeme vrátiť do rozpočtu KSK,“ upresnila Vargová Jurková.
Dodala, že strata je aj tak prijateľnejšia, ako po minulé roky, keďže KSK vlani na letecké dni prispel sumou 80–tisíc eur. Poslancovi a primátorovi Košíc Jaroslavovi Polačekovi sa nepozdávalo viacero vecí. Aj informačná správa o Leteckých dňoch KSK sa mu zdala neprehľadná. „Niekde sú sumy uvedené s DPH, inde nie,“ povedal Polaček.
Podľa riaditeľky KRT sú všetky konečné sumy uvedené s DPH. „Išlo o medzinárodné podujatie, kde sa zúčastnili aj zahraničné subjekty, kde sa v rámci rôznych položiek uplatňujú rôzne sadzby DPH. Preto sú v tabuľkách uvádzané bez DPH. Výsledok hospodárenia sumarizuje všetky príjmy a výdavky, kde sú už všetky sumy zhodne uvedené s DPH,“ odpovedala Vargová Jurková.
Polaček: KSK zahmlieva
Polaček načrtol, že výdavky na krajské letecké dni mohli byť oveľa vyššie. Prekážalo mu, že v informačnej správe nie sú podrobne vyčíslené výdavky. „Správu ste dopravovali, ale i tak tam chýba štruktúra výdavkov kraja, ktoré úrad KSK zahmlieva. Preto nie je možné vykonať kontrolu efektívnosti a hospodárnosti. Niektoré zdroje hovoria o výdavkoch od 700–tisíc až do milióna eur. To ale treba, samozrejme, preveriť. Nie je to úplne berná minca,“ dodal Polaček s tým, že v správe chýbajú náklady na transfery do škôl, vydanie špeciálneho čísla časopisu, či marketing.
Riaditeľka KRT odpovedala, že informačná správa obsahuje všetky náležitosti vrátane zmluvných aj obchodných vzťahov súvisiacich s leteckými dňami. Navyše sú zverejnené v centrálnom registri zmlúv. „Neviem, čo konkrétnejšie by ste chceli, veď je tam všetko,“ dodala. Podporil ju aj vicežupan Ladislav Lörinc.
„Ja som za 20 rokov pôsobenia v samospráve ešte nevidel podrobnejšiu správu z podujatia. Sú tam interné čísla faktúrčísla došlých faktúr, sumy, čísla objednávok. Všetko dohľadateľné dokumenty na internete,“ nešetril chválou Lörinc.Čítajte viac Chlieb a hry za státisíce? Košická župa čelí kritike za financovanie leteckých dní, poslanci žiadajú prehľad výdavkov
Ihnát navrhol zmierenie, Trnka je pripravený
„Každú akciu pre verejnosť je dobré podporiť. Podľa ohlasov ľudí boli letecké dni v Prešove lepšie, akurát sa sťažovali na parkovanie. Bolo by dobré sadnúť si, zmieriť sa, nehádať a urobiť jednu poriadnu akciu. Lebo mne to pripadá ako súťaž medzi mestom Košice a KSK. To nie je správne,“ myslí si krajský poslanec Miloš Ihnát.
„Na dohodu treba dvoch, my sme pripravení,“ odvetil Trnka. Polačekovi vyčítal, že ako primátor Košíc propagoval v istom médiu konkurenčné letecké dni v Prešove. „Len tak na okraj, za akého primátora budeš na budúci rok kandidovať? Prešova, alebo Košíc?“ opýtal sa Trnka.
„Vo všeobecnosti je známa informácia, že vstup na letecké dni v Prešove bol zadarmo. Koľko vstupeniek rozdal KSK prostredníctvom stredných škôl, lebo tie boli tiež zadarmo? Lebo tým pádom mohli zadarmo navštíviť letecké dni žiaci a ich rodinní príslušníci? Pýtala sa poslankyňa Iveta Rušinová. Vargová Jurková odpovedala, že v tomto prípade išlo 3 – tisíc rozdaných lístkov, pričom každá škola takto mohla odmeniť spolu 150 žiakov, ktorí dostali tri lístky so vstupom zadarmo.Čítajte viac Košický kraj si priplatí na marketing, poslanci schválili rozpočet s dlhom 123 miliónov eur
„Strávila som na jednom aj druhom podujatí rovnaký čas. Necítim sa ako nejaký odborník, ale môj osobný názor je, že v Prešove som zažila naozaj viac letecké dni. Mala som pocit, že tam ide o ozajstnú leteckú šou. Aj prehliadka vojenskej i civilnej techniky mala čosi do seba. Malo to pre mňa aj edukačný rozmer a pre deti rôzne benefity. V Košiciach som to vnímala ako ďalšie župné dni s kultúrnym programom a atrakciami pre deti. Preto by som podporila to, čo povedal pán Ihnát. Vráťme sa k pôvodnému projektu a skúsme sa dohodnúť,“ navrhla krajská poslankyňa a košická viceprimátorka Lucia Gurbaľová.
Pri zlom počasí je 60-tisícová strata úspech
Naopak, niektorým poslancom sa letecké dni v réžii kraja pozdávali. Podľa poslanca Igora Petrika robí samospráva kultúrne podujatia kvôli tomu, aby mali ľudia pridanú hodnotu žitia. „Aj samosprávny kraj vytvára aktivity. Podujatie som navštívil a bolo určite profesionálnejšie, ako minulý rok. Ekonomická bilancia bola tiež lepšia, ako minulý rok a zo všetkých hľadísk bolo podujatie lepšie, ako minulý rok,“ podelil sa s dojmami Petrik.
Ďalší poslanec Karol Pataky priniesol tiež svoj, podľa vlastných slov subjektívny pohľad. „Tiež som tam bol s rodinou. Neviem, ako to bolo v Prešove. Ale v Košiciach bolo celé podujatie bolo so sprievodným výkladom, videli sme staršie, aj modernejšie stroje. To všetko za rôznych svetelných efektov. Myslím si, že podujatie splnilo svoj účel. Pri tom zlom počasí, ktoré je 60 – tisícová strata fantastický výsledok,“ povedal Pataky.
Jaroslav Polaček nezdieľal jeho názor a preto pozmeňovacím návrhom požiadal krajské zastupiteľstvo, aby trvalo na dopracovaní informačnej správy o leteckých dňoch, kde by boli ďalšie podrobnosti. Väčšina krajských poslancov ale zmietla jeho návrh zo stola a nakoniec len vzala na vedomie už predloženú správu.