Neobvyklý následok rannej nehody v centre Bratislavy: električka skončila mimo koľajiska

Dopravná nehoda sa stala dnes krátko pred 5.00 h v centre mesta na križovatke ulíc Žilinská a Štefanovičova, kde na električkovom koľajisku došlo k zrážke osobného vozidla s električkou linky číslo 1. Následkom silného nárazu došlo k vykoľajeniu električky. K takýmto incidentom dochádza len ojedinele.
Polícia potvrdila, že dychová skúška u vodiča električky bola negatívna. U vodiča osobného vozidla bude zistenie prítomnosti alkoholu vykonané odberom krvi, vzhľadom na utrpené zranenia. Pri nehode bol vodič osobného auta po prvotnom ošetrení prevezený záchranármi do jednej z bratislavských nemocníc. Vodič električky, ani cestujúci, by nemali byť zranení.Čítajte viac Račianska radiála sa rozpadá pred očami: Koľajnice sú zničené, zastávky opotrebované. Dokedy vydrží?
Pre mimoriadnu situáciu bola premávka električiek na dotknutej radiále k Hlavnej stanici prerušená, pričom Dopravný podnik Bratislava musel nasadiť náhradnú autobusovú dopravu. Premávka bola plne obnovená okolo 8.40 h, po dokončení prác na nakoľajení súpravy a odstránení následkov kolízie. Polícia naďalej vyšetruje presné okolnosti a mieru zavinenia jednotlivých účastníkov.