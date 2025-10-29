Pravda Správy Regióny Neobvyklý následok rannej nehody v centre Bratislavy: električka skončila mimo koľajiska

Neobvyklý následok rannej nehody v centre Bratislavy: električka skončila mimo koľajiska

Ranná kolízia električky a osobného auta v Bratislave vyústila do mimoriadneho incidentu: súprava po silnom náraze vykoľajila. Nehoda na radiále k Hlavnej stanici spôsobila obmedzenia premávky linky číslo 1, premávku sa už podarilo obnoviť.

29.10.2025 08:05 , aktualizované: 08:58
debata (11)

Dopravná nehoda sa stala dnes krátko pred 5.00 h v centre mesta na križovatke ulíc Žilinská a Štefanovičova, kde na električkovom koľajisku došlo k zrážke osobného vozidla s električkou linky číslo 1. Následkom silného nárazu došlo k vykoľajeniu električky. K takýmto incidentom dochádza len ojedinele.

Polícia potvrdila, že dychová skúška u vodiča električky bola negatívna. U vodiča osobného vozidla bude zistenie prítomnosti alkoholu vykonané odberom krvi, vzhľadom na utrpené zranenia. Pri nehode bol vodič osobného auta po prvotnom ošetrení prevezený záchranármi do jednej z bratislavských nemocníc. Vodič električky, ani cestujúci, by nemali byť zranení.

električka rača Čítajte viac Račianska radiála sa rozpadá pred očami: Koľajnice sú zničené, zastávky opotrebované. Dokedy vydrží?

Pre mimoriadnu situáciu bola premávka električiek na dotknutej radiále k Hlavnej stanici prerušená, pričom Dopravný podnik Bratislava musel nasadiť náhradnú autobusovú dopravu. Premávka bola plne obnovená okolo 8.40 h, po dokončení prác na nakoľajení súpravy a odstránení následkov kolízie. Polícia naďalej vyšetruje presné okolnosti a mieru zavinenia jednotlivých účastníkov.

Nová električka do Petržalky vyštartovala s meškaním aj chýbajúcimi lávkami: Ako to vyzeralo na jej spustení?
Video
Facebook X.com 11 debata chyba Newsletter
Viac na túto tému: #Bratislava #električka #dopravná nehoda
Sledujte Pravdu na Google news po kliknutí zvoľte "Sledovať"