Vodič pri Žiline zrazil a zabil 22-ročného mladíka, z miesta ušiel

„Dôkladnou operatívno-pátracou činnosťou žilinských policajtov sa podarilo vozidlo v krátkom čase vypátrať a vodiča stotožniť. Vozidlo Toyota Rav4 mal v tom čase viesť 38-ročný muž v smere jazdy od Žiliny na Čadcu,“ informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva PZ v Žiline Daniela Kocková.
V súvislosti s touto udalosťou vyšetrovateľ Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Žiline vzniesol 38-ročnému mužovi obvinenie z prečinu usmrtenia a prečinu neposkytnutia pomoci a zároveň spracoval podnet na jeho väzobné stíhanie.Čítajte viac Neobvyklý následok rannej nehody v centre Bratislavy: električka skončila mimo koľajiska