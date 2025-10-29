Pravda Správy Regióny Vodič pri Žiline zrazil a zabil 22-ročného mladíka, z miesta ušiel

Sobotný nález tela 22-ročného muža bez známok života v priekope pri ceste I/11 pri žilinskej mestskej časti Brodno súvisel s dopravnou nehodou. Polícia zistila, že ho zrazil vodič, ktorý z miesta nehody odišiel.

29.10.2025 11:30
Vozidlo, ktorým v sobotu 25. októbra 2025 38-ročný vodič v Brodne zrazil a usmrtil 22-ročného mladíka.
„Dôkladnou operatívno-pátracou činnosťou žilinských policajtov sa podarilo vozidlo v krátkom čase vypátrať a vodiča stotožniť. Vozidlo Toyota Rav4 mal v tom čase viesť 38-ročný muž v smere jazdy od Žiliny na Čadcu,“ informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva PZ v Žiline Daniela Kocková.

V súvislosti s touto udalosťou vyšetrovateľ Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Žiline vzniesol 38-ročnému mužovi obvinenie z prečinu usmrtenia a prečinu neposkytnutia pomoci a zároveň spracoval podnet na jeho väzobné stíhanie.

