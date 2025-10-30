Košice sú na sviatky pripravené. Na najväčšom slovenskom cintoríne pomôže aj infokiosk

Výnimkou nie je ani Verejný cintorín v Košiciach, ktorý je rozlohou 32 hektárov a kapacitou vyše 30 – tisíc hrobových miest najväčší na Slovensku. Aj preto sa musí mesto každoročne pripraviť na nápor ľudí.
„Po mnohých rokoch sú Verejný cintorín aj krematórium po dlhých rokoch v asi najlepšej kondícii. Výsledky rekonštrukcií sú badateľné. Pribudli aj ďalšie novinky. Už funguje aj nové parkovisko s kapacitou 70 miest, plus tri pre invalidov verejné osvetlenie. Doťahujeme drobnosti, aby sa ľudia cítili dobre a bolo tu čisto. a bezpečne. Trochu sme skultivovali aj zadný vchod na cintorín od Železníkov a ešte hľadáme riešenia, aby bol krajší a lepší," uviedol košický primátor Jaroslav Polaček.
Ako novinku vyzdvihol virtuálny cintorín. Návštevníci sa doň dostanú prostredníctvom infokiosku pri vstupe na Verejný cintorín. „Košičania si ich môžu vyhľadať na internete prostredníctvom GIS plánu mesta. Môžu tak nájsť hrobové miesto, ktoré ich zaujíma," priblížil primátor.
Posilnia spoje MHD
Návštevníci Verejného cintorína majú pri hlavnom vchode k dispozícii parkovisko so závorami. Prvé dve hodiny je parkovanie zadarmo, po ich uplynutí jedno euro. Od šiestej večer je parkovanie bezplatné. „Bude posilnená aj hliadková činnosť mestskej polície. Pred cintorínom i na ňom Bude dohliadať na to, aby sa všetci cítili bezpečne," dodal Polaček.
Dopravný podnik mesta Košice (DPMK) posilní spoje, ktoré premávajú k cintorínom aj ku krematóriu. Generálny riaditeľ DPMK Roman Danko apeluje na ľudí, aby ľudia cestovali k cintorínom MHD. „Kvôli sviatkom sme posilnili veľkokapacitnými autobusmi linky 12, 16 a 54. Rovnako aj linka 33, ktorá premáva ku krematóriu bude premávať každú hodinu, nasadíme tam veľkokapacitné autobusy. Mimoriadne počas víkendu zavádzame aj spomínanú linku 54, ktorá inak jazdí iba počas pracovných dní. Bude premávať každú pol hodinu," priblížil riaditeľ DPMK s tým, že bude posilnená aj električková linka 9. Sviatočné cestovné poriadky sú zverejnené na stránkach DPMK aj mesta.
Verejný cintorín aj košické krematórium má pod palcom Správa mestskej zelene (SMsZ). Jej riaditeľka Marta Popríková zdôraznila, že sú na sviatky pripravení. „Zabezpečili sme zvýšený počet veľkokapacitných kontajnerov, ktoré dávame vyprázdňovať v nočných hodinách. Rozmiestnili sem aj 220 kuka nádob, ktoré večer vyprázdňujeme ručne. Pre väčší komfort návštevníkov cintorína sme rozmiestnili sedem mobilných toaliet," vymenovala riaditeľka prijaté opatrenia.
Vyzdvihla, že pri hlavnom vstupe na Verejný cintorín majú návštevníci k dispozícii aj služby. Či už kvetinárstva, alebo kaviarničku, kde si môžu dať zákusok. „V tomto období sú otváracie hodiny na cintoríne a krematóriu zmenené. Budú otvorené od siedmej ráno do desiatej večer každý deň až do 4. novembra," upresnila riaditeľka.
Virtuálny cintorín má pomôcť cez internet aj cez infokiosk
Mesto upriamilo pozornosť aj na už spomenutý virtuálny cintorín. Dá sa naň dostať buď cez internetovú stránke mesta. Návštevníkom Verejného cintorína poslúži aj infokiosk pri vstupe. „Z hľadiska ochrany údajov GDPR viete zadať meno, rok a hrobové miesto. Ale konkrétne údaje o zmluve a ďalšie podrobnosti už na interaktívnej tabuli nie sú. Ale je to prepojené s centrálnym mestským systémom – GIS plánom," vysvetlil Marek Gmuca zo Správy Verejného cintorína.
Na priľahlej Cintorínskej ulici je v týchto dňoch uzavretý jeden profil, kde trhovníci v stánkoch ponúkajú vence, kvety a ďalší sortiment na hroby. Po skončení sviatkov bude zrekonštruovaná Cintorínska ulica opäť otvorená pre dopravu v oboch profiloch.