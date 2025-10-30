Dlhé kolóny v Tvrdošíne sú minulosťou. Miestni cítia úľavu, stovky kamiónov denne ich už netrápia

Takmer šesť kilometrov dlhý tvrdošínsky obchvat, ktorý otvorili na sklonku júla, je už v plnej prevádzke, pričom sa potvrdzuje, aký je pre tento región dôležitý. Obyvatelia oravského mesta to výrazne pociťujú na úbytku kamiónovej dopravy, ktorá sa predtým „rútila“ celým ich hlavným ťahom.
Obchvat R3 Tvrdošín – Nižná dlhý 5,6 kilometra odovzdala Národná diaľničná spoločnosť do užívania 21. júla. Minister dopravy Jozef Ráž (nom. Smer) vtedy konštatoval, že stavba tohto úseku bola relatívne náročná – v nie úplne jednoduchom teréne vzniklo jedenásť nových mostov. „Nevyhli sme sa komplikáciám, najmä kvôli neočakávanej tvrdej hornine, no prekonali sme to,“ poznamenal. Zdôraznil, že vodičom sa využitím obchvatu skráti čas prejazdu, lebo nemusia ísť cez mesto.
„Výrazne sa zlepší tranzit smerom do Poľska aj odtiaľ. Ešte väčší ale bude určite prínos pre ľudí v Tvrdošíne. Podľa analýz sa cez ich mesto hnalo až 6 500 vozidiel denne,“ ozrejmil minister s tým, že sa to odľahčí. „Čo sa týka nákladných áut, denne ich tadiaľto prechádzalo 2 500 a obchvat minimálne polovicu z nich odkloní mimo mesta. Ľuďom sa tak výrazne zlepší život – cesty budú menej upchaté, nebude vznikať taký smog, prach a hluk z dopravy,“ zhodnotil situáciu tejto oravskej lokality uplynulé leto.
Obrovské opodstatnenie
Slová ministra sa už v podstate naplnili. Diaľničiari po troch mesiacoch prevádzky upozornili, že rýchlostný ťah v Tvrdošíne prináša benefity všetkým. „Obyvateľom takmer desaťtisícového mesta sa ľahšie dýcha, keďže komunikácie sú odbremenené od nákladných vozidiel. „Na druhej strane, všetci môžu využiť pohodlnejšiu, bezpečnejšiu a rýchlejšiu alternatívnu trasu zo severu na západ,“ povedal riaditeľ Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS) Filip Macháček.
Množstvo nákladnej dopravy prechádzajúcej Tvrdošínom medziročne pokleslo, vďaka novému obchvatu, o 71 percent. Diaľničiari poukazujú na markantný odliv kamiónov, čo už krátko po otvorení úseku odbremeňuje mesto a jeho obyvateľov od preplnených ciest, smogu, prachu aj hluku z dopravy. Samozrejme, novú komunikáciu využívajú aj šoféri za volantom osobných áut, ktorí ju môžu využívať bez diaľničnej známky.
Macháček pripomenul, že Horná Orava je jednou zo vstupných brán na Slovensko na trase zo severu na západ či juh. Je mimoriadne intenzívne využívaná tranzitnou dopravou smerujúcou z Poľska či naopak. „Vplyv nových obchvatov miest na úbytok kamiónov z intravilánu sa nám potvrdil už niekoľkýkrát,“ doplnil. Súhlasí s ním aj šéf rezortu dopravy.Čítajte aj Tisíce kilogramov kokaínu za vyše 170 miliónov. Polícia rozložila drogové impérium, hlavu gangu zadržali v Nemecku
„Ukazuje sa, že tento úsek má obrovské opodstatnenie. Podľa dát NDS prestali cez mesto chodiť tisíce áut. Vďaka tomu majú ľudia bezpečnejší život, motoristi pohodlnejšiu a rýchlejšiu jazdu,“ hovorí. Zopakoval, že dopravná situácia na Orave sa vďaka obchvatu zlepšila, pričom pre osobné autá je k dispozícii zadarmo. Má to pomôcť odťažiť mesto aj od klasických vozidiel. Celkovo týmto úsekom prešlo od jeho spustenia do prevádzky 400-tisíc áut. Projekt bol financovaný zo zdrojov Európskej únie – z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra a z Programu Slovensko. Cena sa vyšplhala na takmer 80 miliónov eur.
Užívajú si to
Primátor Tvrdošína Ivan Šaško sa v „pretláčaní“ tohto projektu tiež pomerne dosť angažoval a robil všetko pre to, aby bol obchvat vybudovaný. „Sme radi, že konečne je urobený. Veci na to sme mali pripravené už v roku 2010, keď sa robil obchvat Trstenej. Potom sa to trochu naťahovalo, aj verejné obstarávanie, ale na tie problémy sme už zabudli a teraz si užívame hotové dielo. Množstvo áut aj kamiónov je už mimo mesta,“ povedal. Jednoznačne im to podľa neho skvalitnilo život.
„Vždy to na našom hlavnom ťahu predtým stálo niekoľko minút. Autá išli veľmi pomaličky, vznikali dlhé kolóny,“ priblížil. Už to vraj funguje normálne. „Samozrejme, cítime veľký rozdiel,“ pokračoval primátor. Vysvetlil, že od otvorenia obchvatu cez nich neprechádzajú najmä kamióny či iné autá smerujúce do Poľska, ale aj tí, ktorí to majú namierené do susednej Trstenej. „Určite sa tam takto dostanú rýchlejšie,“ mieni. Veľmi pozitívne vníma aj fakt, že im opravili tiež celý ťah samotným Tvrdošínom, ktorý bol poznačený kamiónovou dopravou. „Urobil sa nový asfalt aj priechody pre chodcov,“ poznamenal.
„Mesto je teraz prázdnejšie, lepšie sa nám dýcha a ľudia sú spokojnejší. Najmä v okolí supermarketov predtým vznikali zdržania, keď sa autá odtiaľ nevedeli, z vedľajších ciest, bez čakania dostať. Teraz je to už dobré,“ konštatoval. Vzápätí spomenul aj iné úseky. „Je škoda, že to nepokračuje Oravou ďalej a ani vlastne nevieme, kedy sa to udeje,“ uzavrel.
Minister dopravy po otvorení tvrdošínskeho úseku reagoval, že nepoľavujú ani v príprave ďalších, ktoré naň nadväzujú. Pripomenul, že cesta R3 má ísť v podstate od hraníc s Maďarskom, pri Šahách, až na Oravu. V súvislosti so severom chýbajú dva dôležité úseky – medzi Ružomberkom a Oravským Podzámkom, tiež Nižnou a Sedliackou Dubovou. „Dokopy to bude okolo tridsať kilometrov,“ podotkol Ráž.
„Na konkrétne nadväzujúce úseky máme právoplatné posudzovanie vplyvov na životné prostredie (EIA), je hotové územné rozhodnutie a pripravuje sa dokumentácie pre stavebné povolenie. Sú teda v pomerne vysokom štádiu rozpracovanosti,“ povedal. Prezradil však, že trasa medzi Ružomberkom a Oravským Podzámkom je komplikovanejšia. „Spracovateľ urobil hodnotenie pre EIA, takže v tomto prípade je pokračovanie výstavby naozaj ešte trochu ďalej,“ dodal.