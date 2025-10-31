V UNLP Košice už hospitalizovali 53 pacientov s COVID-19, očkujú na novom mieste

„Očkovanie preto zostáva dôležitou súčasťou prevencie pred rizikom ťažkého priebehu ochorenia, hospitalizácií či úmrtí. Rizikovou skupinou sú najmä seniori, chronicky chorí pacienti, onkologickí pacienti a osoby s oslabenou imunitou,“ upozornila nemocnica. Informovala tiež, že očkovacie centrum UNLP je dočasne umiestnené v Poliklinike Juh na Rastislavovej 45 na prízemí.
Zdravotníci vo vakcinačnom centre UNLP od konca septembra, teda za viac ako mesiac, podali vakcínu proti COVID-19 už takmer 4500 záujemcom. Za deň podajú vakcínu aj 400 ľuďom. V porovnaní s minulým rokom tak evidujú vyšší záujem o očkovanie.Čítajte viac Národný ústav detských chorôb spúšťa centrum na očkovanie proti COVID-19 pre deti od šesť mesiacov
„Termíny na očkovanie koordinujeme s Národným centrom zdravotníckych informácií podľa počtu registrácií. Pre aktuálne informácie odporúčame sledovať webovú stránku našej nemocnice https://unlp.sk/…i/ockovanie/,“ informovala Šustová.
Najbližšie očkovacie termíny v UNLP Košice sú 4., 5. a 6. novembra. V očkovacích termínoch pre neregistrovaných záujemcov nemocnica prosí čakateľov o trpezlivosť a toleranciu, keďže sa môžu tvoriť rady. Zároveň pripomína, že je možné očkovať sa proti chrípke aj COVID-19 zároveň, teda oboma vakcínami naraz. „V tejto súvislosti žiadame pacientov, aby si na očkovanie proti chrípke neprinášali vlastné vakcíny – potrebné očkovacie dávky zabezpečuje výlučne nemocnica,“ uviedla hovorkyňa.Čítajte viac Zlyhal Šaško pri (ne)očkovaniach zraniteľných skupín? Odborníci bijú na poplach
Nemocnica pripomína, že očkovanie proti COVID-19 je bezpečné, overené a odporúčané Ministerstvom zdravotníctva SR, Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO), ako aj Európskou agentúrou pre lieky (EMA).