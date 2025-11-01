Dušičková potulka Košicami: Anjeli, čerti aj krypta pod kaplnkou. Nové Potulky odhaľujú duchovnú tvár mesta

Zrejme najznámejší anjel v Košiciach je na Hlavnej ulici pod holým nebom neďaleko vstupu do podzemného archeologického múzea. Drží košický erb. Keď akademický sochár Arpád Račko vytváral sochu, inšpiroval sa originálom, vyobrazením anjela na štvrtej erbovej listine z roku 1502. „Anjel nie je muž, ani žena, je to androgýn. Pokiaľ viem, aj majster Račko sa o to snažil, i keď poznám dievčinu, podľa ktorej ho vraj modelov," poznamenal Kolcun.
Anjeli s váhami
Ďalších anjelov možno nájsť aj v košických sakrálnych stavbách. Napríklad aj kaplnke sv. Michala. Priamo na oltári je anjel, ktorý má v jednej ruke meč a v druhej váhy. „Na jednej miske je dobro, na druhej zlo. Prevažuje miska s dobrom, na ktorej je vyobrazené malé dieťa a anjeli. Na druhej štyria čerti," priblížil Kolcun. Nájdete tu aj troch archanjelov.
Na bočnej, severnej stene je vyobrazenie svätej Františky, ku ktorej sa viaže legenda s anjelom. „Vídavala svojho anjela strážneho. Existuje legenda o tom, že jej dokonca dal zaucho. Na jednej hostine sa ľudia správali vulgárne. Hoci ich chcela napomenúť, nakoniec to nespravila. Vtedy ľudia zrazu videli, akoby jej niekto vyťal zaucho. Ona im odvetila, že jej takto anjel dal najavo, aby ich napomenula, že sa majú správať slušne, no nespravila som to," priblížil sprievodca legendu.
Samozrejme, pri hľadaní anjelov nemožno obísť ani perlu Košíc, ktorou je Dóm sv. Alžbety. Vidno ich aj zvonku vo forme chŕličov. Pravda, ide o diablov, padlých anjelov. Tých dobrých možno nájsť vo väčšom počte hlavne dnu v katedrále. Aj na druhom najstaršom oltári zo začiatku 16. storočia.
Zaujímavosťou je ďalší oltár, ktorý bol počas II. svetovej vojny kvôli bezpečnosti prevezený z z Dómu do maďarskej obce Hejce. Tam nebol dobre uskladnený a nikto si ho dlhé roky nevšímal. „Stredná časť už bola v takom zlom stave, že sa už nedala zachrániť. Ale sv. Michal archanjel s váham je originál, ktorý môže mať aj 500 rokov," objasnil Kolcun pohnutý osud oltárs. „Podľa fotografií vyhotovil jeden maliar motív Poslednej večere tak, ako to bolo na oltári. To všetko bude požehnané 16. novembra, keď tu bude odpust," dodal Kolcun.
Ďalší anjeli sú na reliéfe na severnej strane Dómu sv. Alžbety. Aj tam možno nájsť anjela s mečom a váhami. Pod týmto motívom sú na ľavej strane ľudia, ktorí kráčajú k nebeskej bráne, kde ich víta anjel. „O to väčší chaos je na pravej strane. Tu už čerti museli použiť reťaze a kyjaky na ľudí, ktorých ženú do papule bájnej biblickej bytosti Leviathan. Aj on je padlý anjel, symbol zatratenia," vysvetlil Kolcun.
Géniovia na stene divadla
Anjelov možno nájsť aj na priečelí Národného divadla v Košiciach. „Sú to géniovia. Najprv sa zobrazovali ako hady, ale neskôr ako chlapčekovia s krídlami. Vyššie nad nimi je Niké s vavrínovým vencom. Korunuje víťazov rôznych závodov. Ale aj herci majú podať dobrý výkon, korunovať môže aj ich, preto je na divadle. Niké sa zobrazuje ako okrídlená bohyňa," povedal sprievodca o ďalšej zaujímavosti.
Poslednou zastávkou Potulky bolo súsošie Immaculaty, kde bolo kedysi vojenské popravisko. Immaculata bola ale postavená V 20. rokoch 18. storočia na pamiatku obetí morovej epidémie v rokoch 1709 – 10. Anjelov a hlavne malých anjelikov je tu dosť. „Na jednej strane je archanjel Gabriel. V jednej časti súsošia sú typickí barokoví bacuľatí anjelikovia. Morový stĺp má v sebe aj relikviu svätého Valentína," uzavrel Kolcun.
Krypta ukrývala dvojmetrovú vrstvu kostí
Pre všetkých účastníkov Potuliek je pripravená aj jedinečná príležitosť na prehliadku podzemnej krypty pod kaplnkou sv. Michala. „Kaplnka bola spolu s Dómom sv. Alžbety obkolesená cintorínskym múrom. Od stredoveku sa tu pochovávali všetci mešťania. Krypta kaplnky slúžila ako kostnica. Išlo o priestor, kde sa po niekoľkých desaťročiach kostry mešťanov zhromažďovali do týchto priestorov. Neskôr, po zaplnení kostnice sa vybudovali v období baroka bočné komory," objasnil Juraj Gembický z Krajského pamiatkového úradu v Košiciach.
V komorách sa horizontálne pochovávali telá v rakvách. „Išlo o mešťanov, ktorí si to mohli dovoliť. Určite zaplatili za toto exkluzívne miesto na pochovanie. Krypta slúžila na pochovávanie až do polovice 19. storočia," dodal Gembický s tým, že krypta celé desaťročia chátrala. K obnove došlo až v polovici 90. rokov minulého storočia. Výskum tu vykonala archeologička Marcela Ďurišová z Krajského pamiatkového úradu v Košiciach. „Pod celou kaplnkou bola dvojmetrová vrstva kostí, čo svedčí o funkcii kostnice," uzavrel Gembický.
Každý, kto sa chce dozvedieť viac o anjeloch a pozrieť si kryptu, má na to v najbližších dňoch možnosť. Posledné termíny sú v pondelok 3. novembra 2025. Bližšie podrobnosti sú na stránke potulka.sk, prípadne na tomto linku Potuliek