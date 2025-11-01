Pravda Správy Regióny Dušičková potulka Košicami: Anjeli, čerti aj krypta pod kaplnkou. Nové Potulky odhaľujú duchovnú tvár mesta

Dušičková potulka Košicami: Anjeli, čerti aj krypta pod kaplnkou. Nové Potulky odhaľujú duchovnú tvár mesta

Niekedy ani Košičania nevedia o zaujímavostiach v ich meste. Na špeciálnej Potulke sa dozvedia viac o anjeloch a odvážnejší môžu zostúpiť do krypty pod kaplnkou sv. Michala. Milan Kolcun je známy aj za hranicami Košíc. Ako turistický sprievodca oboznamuje s históriou i zaujímavosťami nielen turistov, ale aj obyvateľov mesta.

01.11.2025 09:00
debata
Známy košický sprievodca Kolcun o anjelovi, ktorý drží erb mesta Košice.
Video
Zdroj: TV Pravda
Každý prvý víkend v mesiaci pripraví Potulky, vždy sú zamerané na nejakú tému. Tentoraz, keďže sa blíži Pamiatka zosnulých padla voľba na anjelov. „Stovky anjelov vidno i nevidno všade okolo nás, poznajú ich veriaci viacerých náboženstiev. Sú to duchovné bytosti a zmienky o nich sa vyskytli už v starovekom Egypte, či Asýrii," hovorí Kolcun.
Najznámejší anjel v Košiciach je na Hlavnej...
Potulky Kosicami anjeli 2 Najznámejší anjel v Košiciach je na Hlavnej ulici pri vchode do podzemného múzea. Drží erb mesta. Foto: Boris Macko

Zrejme najznámejší anjel v Košiciach je na Hlavnej ulici pod holým nebom neďaleko vstupu do podzemného archeologického múzea. Drží košický erb. Keď akademický sochár Arpád Račko vytváral sochu, inšpiroval sa originálom, vyobrazením anjela na štvrtej erbovej listine z roku 1502. „Anjel nie je muž, ani žena, je to androgýn. Pokiaľ viem, aj majster Račko sa o to snažil, i keď poznám dievčinu, podľa ktorej ho vraj modelov," poznamenal Kolcun.

Anjeli s váhami

Ďalších anjelov možno nájsť aj v košických sakrálnych stavbách. Napríklad aj kaplnke sv. Michala. Priamo na oltári je anjel, ktorý má v jednej ruke meč a v druhej váhy. „Na jednej miske je dobro, na druhej zlo. Prevažuje miska s dobrom, na ktorej je vyobrazené malé dieťa a anjeli. Na druhej štyria čerti," priblížil Kolcun. Nájdete tu aj troch archanjelov.

Aj kaplnka sv. Michala v Košiciach ukrýva...
Potulky Kosicami anjeli 4 Aj kaplnka sv. Michala v Košiciach ukrýva množstvo anjelov. Foto: Boris Macko

Na bočnej, severnej stene je vyobrazenie svätej Františky, ku ktorej sa viaže legenda s anjelom. „Vídavala svojho anjela strážneho. Existuje legenda o tom, že jej dokonca dal zaucho. Na jednej hostine sa ľudia správali vulgárne. Hoci ich chcela napomenúť, nakoniec to nespravila. Vtedy ľudia zrazu videli, akoby jej niekto vyťal zaucho. Ona im odvetila, že jej takto anjel dal najavo, aby ich napomenula, že sa majú správať slušne, no nespravila som to," priblížil sprievodca legendu.

Samozrejme, pri hľadaní anjelov nemožno obísť ani perlu Košíc, ktorou je Dóm sv. Alžbety. Vidno ich aj zvonku vo forme chŕličov. Pravda, ide o diablov, padlých anjelov. Tých dobrých možno nájsť vo väčšom počte hlavne dnu v katedrále. Aj na druhom najstaršom oltári zo začiatku 16. storočia.

Anjeli sú ústrednými postavami niektorých... Foto: Boris Macko
Potulky Kosicami anjeli 9 Anjeli sú ústrednými postavami niektorých oltárov v Dóme sv. Alžbety v Košiciach. Foto: Boris Macko

Zaujímavosťou je ďalší oltár, ktorý bol počas II. svetovej vojny kvôli bezpečnosti prevezený z z Dómu do maďarskej obce Hejce. Tam nebol dobre uskladnený a nikto si ho dlhé roky nevšímal. „Stredná časť už bola v takom zlom stave, že sa už nedala zachrániť. Ale sv. Michal archanjel s váham je originál, ktorý môže mať aj 500 rokov," objasnil Kolcun pohnutý osud oltárs. „Podľa fotografií vyhotovil jeden maliar motív Poslednej večere tak, ako to bolo na oltári. To všetko bude požehnané 16. novembra, keď tu bude odpust," dodal Kolcun.

Ďalší anjeli sú na reliéfe na severnej strane Dómu sv. Alžbety. Aj tam možno nájsť anjela s mečom a váhami. Pod týmto motívom sú na ľavej strane ľudia, ktorí kráčajú k nebeskej bráne, kde ich víta anjel. „O to väčší chaos je na pravej strane. Tu už čerti museli použiť reťaze a kyjaky na ľudí, ktorých ženú do papule bájnej biblickej bytosti Leviathan. Aj on je padlý anjel, symbol zatratenia," vysvetlil Kolcun.

Géniovia na stene divadla

Anjelov možno nájsť aj na priečelí Národného divadla v Košiciach. „Sú to géniovia. Najprv sa zobrazovali ako hady, ale neskôr ako chlapčekovia s krídlami. Vyššie nad nimi je Niké s vavrínovým vencom. Korunuje víťazov rôznych závodov. Ale aj herci majú podať dobrý výkon, korunovať môže aj ich, preto je na divadle. Niké sa zobrazuje ako okrídlená bohyňa," povedal sprievodca o ďalšej zaujímavosti.

Anjelov objavíte aj na priečelí Národného... Foto: Boris Macko
Potulky Kosicami anjeli 11 Anjelov objavíte aj na priečelí Národného divadla v Košiciach. Foto: Boris Macko

Poslednou zastávkou Potulky bolo súsošie Immaculaty, kde bolo kedysi vojenské popravisko. Immaculata bola ale postavená V 20. rokoch 18. storočia na pamiatku obetí morovej epidémie v rokoch 1709 – 10. Anjelov a hlavne malých anjelikov je tu dosť. „Na jednej strane je archanjel Gabriel. V jednej časti súsošia sú typickí barokoví bacuľatí anjelikovia. Morový stĺp má v sebe aj relikviu svätého Valentína," uzavrel Kolcun.

Krypta ukrývala dvojmetrovú vrstvu kostí

Pre všetkých účastníkov Potuliek je pripravená aj jedinečná príležitosť na prehliadku podzemnej krypty pod kaplnkou sv. Michala. „Kaplnka bola spolu s Dómom sv. Alžbety obkolesená cintorínskym múrom. Od stredoveku sa tu pochovávali všetci mešťania. Krypta kaplnky slúžila ako kostnica. Išlo o priestor, kde sa po niekoľkých desaťročiach kostry mešťanov zhromažďovali do týchto priestorov. Neskôr, po zaplnení kostnice sa vybudovali v období baroka bočné komory," objasnil Juraj Gembický z Krajského pamiatkového úradu v Košiciach.

V komorách sa horizontálne pochovávali telá v rakvách. „Išlo o mešťanov, ktorí si to mohli dovoliť. Určite zaplatili za toto exkluzívne miesto na pochovanie. Krypta slúžila na pochovávanie až do polovice 19. storočia," dodal Gembický s tým, že krypta celé desaťročia chátrala. K obnove došlo až v polovici 90. rokov minulého storočia. Výskum tu vykonala archeologička Marcela Ďurišová z Krajského pamiatkového úradu v Košiciach. „Pod celou kaplnkou bola dvojmetrová vrstva kostí, čo svedčí o funkcii kostnice," uzavrel Gembický.

V krypte kaplnky sv. Michala sú pochovaní...
Kaplnka sv. Michala Kosice krypta 5 V krypte kaplnky sv. Michala sú pochovaní Košickí mešťania. Foto: Boris Macko

Každý, kto sa chce dozvedieť viac o anjeloch a pozrieť si kryptu, má na to v najbližších dňoch možnosť. Posledné termíny sú v pondelok 3. novembra 2025. Bližšie podrobnosti sú na stránke potulka.sk, prípadne na tomto linku Potuliek

Potulky Košicami anjeli a krypta kaplnky

V týchto dňoch môžu nielen Košičania spoznať anjelov na Hlavnej ulici v Košiciach. A ako bonus vidieť kryptu pod kaplnkou sv. Michala. Foto: Boris Macko

Fotogaléria
Do krypty kaplnky sv. Michala v Košiciach sa...
Do krypty kaplnky sv. Michala v Košiciach sa...
+15V krypte kaplnky sv. Michala sú pochovaní...

© Autorské práva vyhradené

Facebook X.com debata chyba Newsletter
Viac na túto tému: #Košice #Dóm sv. Alžbety #Potulky #anjeli #Milan Kolcun #Immaculata #kaplnka sv. Michala
Sledujte Pravdu na Google news po kliknutí zvoľte "Sledovať"