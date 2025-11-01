Tragédia na slovenských cestách. Pri nehodách vyhasli štyri ľudské životy. Obete pri Šali mali 18 rokov

Päťdesiattriročný vodič v piatok večer na výjazde z Komárna narazil do chodca, ktorý sedel na vozovke. „Vodič zrážke nedokázal zabrániť a 60-ročný chodec, žiaľ, utrpel zranenia, ktorým na mieste podľahol. Vodič vozidla bol podrobený dychovej skúške na alkohol s negatívnym výsledkom,“ priblížila hovorkyňa.
Pred Púchovom na ceste I/49A zahynul 51-ročný vodič Fordu Mondeo. „Z doposiaľ nezistených príčin prešiel do protismeru a čelne sa zrazil s iným vozidlom zn. Škoda Superb, ktoré viedol 25-ročný vodič. Vodič osobného motorového vozidla zn. Ford Mondeo utrpel pri zrážke vážne zranenia, ktorým na mieste podľahol," informuje polícia SR na sociálnej sieti. Mladý vodič bol so zraneniami prevezený do nemocnice a bola u neho vykonaná dychová skúška, ktorá skončila s negatívnym výsledkom.
Všetky záchranné zložky zasahovali v sobotu pri dopravnej nehode, ktorá sa stala neďaleko Šale. „Vodič z doposiaľ presne nezistených príčin zišiel mimo cesty, pričom sa auto pravdepodobne niekoľkokrát prevrátilo a následne zostalo stáť,“ podotkla.
Pri tejto dopravnej nehode dve osoby vo veku 18 rokov utrpeli zranenia nezlučiteľné so životom. „Devätnásťročná žena utrpela zranenia, s ktorými bola prevezená do nemocnice. Operačný dôstojník vyslal na miesto aj posttraumatický tím,“ ozrejmila hovorkyňa. Okolnosti, miera zavinenia a presná príčina obidvoch dopravných nehôd sú predmetom ďalšieho policajného vyšetrovania.