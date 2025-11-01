Pravda Správy Regióny Tragédia na slovenských cestách. Pri nehodách vyhasli štyri ľudské životy. Obete pri Šali mali 18 rokov

Dve dopravné nehody v Nitrianskom kraji si v uplynulých hodinách vyžiadali spolu až tri ľudské životy. Ďalšia tragická nehoda sa stala pri Púchove. Pri prvej nehode, ktorá sa stala v piatok (31. 10.) večer na výjazde z Komárna smerom na Novú Stráž, zomrel chodec. Autonehoda na ceste za Šaľou smerom na obec Vlčany si v sobotu skoro ráno vyžiadala životy dvoch mladých ľudí. Informovala o tom hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Nitre Viktória Borloková.

01.11.2025 09:52
autonehoda, nehoda, polícia SR, zrážka, rozbité... Foto:
Dnes si pripomíname sviatok Všetkých svätých, deň, keď spomíname na tých, ktorí už nie sú medzi nami. Žiaľ, práve počas týchto dní, keď sa cesty plnia autami, sviečkami a spomienkami, pribudli na cestách nové tragédie, napísala Polícia SR.
Päťdesiattriročný vodič v piatok večer na výjazde z Komárna narazil do chodca, ktorý sedel na vozovke. „Vodič zrážke nedokázal zabrániť a 60-ročný chodec, žiaľ, utrpel zranenia, ktorým na mieste podľahol. Vodič vozidla bol podrobený dychovej skúške na alkohol s negatívnym výsledkom,“ priblížila hovorkyňa.

Pred Púchovom na ceste I/49A zahynul 51-ročný vodič Fordu Mondeo. „Z doposiaľ nezistených príčin prešiel do protismeru a čelne sa zrazil s iným vozidlom zn. Škoda Superb, ktoré viedol 25-ročný vodič. Vodič osobného motorového vozidla zn. Ford Mondeo utrpel pri zrážke vážne zranenia, ktorým na mieste podľahol," informuje polícia SR na sociálnej sieti. Mladý vodič bol so zraneniami prevezený do nemocnice a bola u neho vykonaná dychová skúška, ktorá skončila s negatívnym výsledkom.

Všetky záchranné zložky zasahovali v sobotu pri dopravnej nehode, ktorá sa stala neďaleko Šale. „Vodič z doposiaľ presne nezistených príčin zišiel mimo cesty, pričom sa auto pravdepodobne niekoľkokrát prevrátilo a následne zostalo stáť,“ podotkla.

Tragická nehoda na Horehroní
Video
Zdroj: ta3

Pri tejto dopravnej nehode dve osoby vo veku 18 rokov utrpeli zranenia nezlučiteľné so životom. „Devätnásťročná žena utrpela zranenia, s ktorými bola prevezená do nemocnice. Operačný dôstojník vyslal na miesto aj posttraumatický tím,“ ozrejmila hovorkyňa. Okolnosti, miera zavinenia a presná príčina obidvoch dopravných nehôd sú predmetom ďalšieho policajného vyšetrovania.

