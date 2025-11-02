Pravda Správy Regióny Hasiči zasahujú pri Rožňave v ťažko dostupnom teréne, na mieste je maloletá osoba v bezvedomí

Hasiči aktuálne zasahujú v ťažko dostupnom teréne v katastri obce Krásnohorské Podhradie v okrese Rožňava. TASR o tom informoval hovorca Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Košiciach Jozef Bálint s tým, že na mieste má byť zranená maloletá osoba.

02.11.2025 16:07
„Podľa prvotných informácií je v bezvedomí. Na mieste sú hasiči aj záchranári a zranenú osobu budú k sanitnému vozidlu prevážať hasičskou štvorkolkou,“ priblížil Bálint.

#hasiči #Hasičský a záchranný zbor
