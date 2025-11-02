Tragédia v v Poprade: pri dopravnej nehode zomrel 64-ročný chodec

Dopravná nehoda v Poprade, ku ktorej došlo v nedeľu popoludní na Hodžovej ulici, si vyžiadala život 64-ročného chodca. Na sociálnej sieti o tom informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Prešove.
Foto: Polícia Prešovský kraj
V nedeľu 2. novembra krátko pred 17. hodinou došlo na Hodžovej ulici v Poprade k zrážke vozidla so 64-ročným chodcom.
„Muž utrpel vážne zranenia, ktorým na mieste podľahol. Vozidlo viedol 83-ročný vodič, ktorý bol na mieste podrobený dychovej skúške s negatívnym výsledkom. Presné okolnosti a príčiny nehody sú predmetom vyšetrovania,“ uviedla polícia.
Vodičov aj chodcov vyzvala, aby boli pri pohybe na cestách mimoriadne opatrní, najmä v podvečerných hodinách, keď sa zhoršuje viditeľnosť. „Používanie reflexných prvkov môže v takýchto prípadoch zachrániť život,“ zdôraznila polícia.
