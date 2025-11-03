Pri dvoch rôznych dopravných nehodách prišli na Spiši o život dvaja chodci

Rovnako vo večerných hodinách prišiel o život aj 55-ročný chodec na ceste z obce Smižany v smere na Arnutovce. „Podľa doterajších zistení vodič auta zrazil chodca, ktorého totožnosť zatiaľ nie je známa. Dychová skúška u vodiča na alkohol mala negatívny výsledok. Chodec, žiaľ, na mieste utrpel zranenia nezlučiteľné so životom,“ uviedli policajti.
Polícia zároveň upozorňuje vodičov aj chodcov, aby boli pri pohybe na cestách mimoriadne opatrní, najmä v podvečerných hodinách, keď sa zhoršuje viditeľnosť. Pripomínajú, že používanie reflexných prvkov môže v takýchto prípadoch zachrániť život.Čítajte viac Tragédia na slovenských cestách. Pri nehodách vyhasli štyri ľudské životy. Obete pri Šali mali 18 rokov