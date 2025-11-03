Tatry sa menia na skládku. Aktivisti apelujú na zodpovedných

Kratší počet vývozov sa podľa iniciatívy okamžite prejavil, kontajnery sú preplnené, pri stojiskách pribúda objemný a dokonca stavebný odpad a v niektorých lokalitách sa znížil aj počet veľkokapacitných kontajnerov. Iniciatíva Vráťme život Tatrám preto dnes zaslala otvorený list vedeniu mesta Vysoké Tatry a poslancom mestského zastupiteľstva s naliehavou výzvou na okamžité riešenie kritickej situácie.
Komunálny neseparovaný odpad začali vo Vysokých Tatrách vyvážať v dvojtýždňovom intervale od októbra. Upozornila na to samospráva na svojej internetovej stránke. Zmenu odôvodnila tým, že súčasný poplatok už viac nepostačuje na finančné pokrytie jednotýždňového intervalu. Tatranci platia v súčasnosti za vývoz odpadu 30 eur ročne, pričom návrh na zvýšenie poplatku od januára budúceho roka na viac ako 41 eur na zasadnutí mestského zastupiteľstva koncom septembra neprešiel. Aktivisti v tejto chvíli nevylučujú ani ďalšie právne kroky. V minulosti už podali podnet na prokuratúru aj na Najvyšší kontrolný úrad. „Vidíme to v teréne, koše sú plné skôr, než príde vývoz. Ľudia potom prirodzene nechávajú odpad vedľa kontajnera. A keďže tam už nevidia voľné miesto, začali tam nosiť aj to, čo tam vôbec nepatrí, ako starý nábytok, stavebný odpad či obaly zo stavby,“ uviedol predseda iniciatívy Peter Dzurilla.
Podľa iniciatívy je problém o to väčší, že mesto zároveň obmedzilo počet veľkokapacitných kontajnerov, ktoré obyvatelia využívali na odovzdanie väčšieho odpadu. Tvrdí, že kým v roku 2020 ich bolo napríklad v Tatranskej Lomnici sedem, teraz bol na jeseň umiestnený iba jeden, aj to iba v areáli VPS Vysoké Tatry. „Už v minulosti sme v tejto veci spisovali petíciu, ktorú mesto Vysoké Tatry ani nebolo schopné prerokovať na zasadnutí zastupiteľstva. Vtedy sme však docielili obnovenie týždenného zvozu," uviedol Dzurilla. Mesto totiž aj v marci tohto roka zaviedlo dvojtýždňový interval vývozu. Koncom marca sa však vrátili k pôvodnej frekvencii.
Dzurilla spolu s iniciatívou zároveň mestu vyčíta, že takéto problémy sa dejú v centre cestovného ruchu. Iniciatíva upozorňuje, že zníženie frekvencie vývozu môže fungovať len vtedy, ak obyvatelia dôsledne triedia odpad. To sa však podľa nej v mnohých tatranských častiach nedeje, do komunálu sa dostávajú plasty, papier, dokonca bioodpad. Aktivisti pripomínajú, že nejde len o problém samosprávy, ale aj nedostatočnej edukácie a informovanosti obyvateľstva. Zároveň tvrdia, že obyvatelia by neboli proti primeranému zvýšeniu poplatku za odpad, pokiaľ by to znamenalo čistotu a pravidelný vývoz.
Návrh na zvýšenie poplatku za odvoz odpadu v septembri nenašiel dostatočnú podporu poslancov, z deviatich boli proti nemu dvaja, traja sa pri hlasovaní zdržali. K zreálneniu poplatkov v prípade odpadového hospodárstva pritom samosprávu vyzval pred niekoľkými mesiacmi aj popradský prokurátor. V upozornení z 26. mája tohto roka prokurátor žiada prijať opatrenia na odstránenie nezákonného stavu, najmä vypracovať nový, zákonný návrh všeobecne záväzného nariadenia (VZN) o odpadoch. Rovnako požaduje zabezpečiť, aby bolo nové VZN prijaté s účinnosťou najneskôr od 1. januára 2026. Iniciatíva tvrdí, že mesto upozornenie prokurátora odignorovalo a namiesto toho znížilo frekvenciu vývozu.
Agentúra SITA požiada o vyjadrenie vedenie mesta Vysoké Tatry.