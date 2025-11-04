Okrem toho budú v budove vytvorené aj administratívne priestory. Samotné práce prebiehajú postupne, aby sa minimalizoval hluk a obmedzenia pre obyvateľov v okolí. Mestská časť očakáva, že po dokončení prinesie územie viac života, služieb a kultivovanejšie prostredie.Dávame do pozornosti Boli ste svedkom zaujímavej udalosti? Pošlite nám video cez novú aplikáciu mREPORTÉR Čítajte viac Takto vyzerá najvyššia budova na Slovensku. Jediný mrakodrap v našej krajine, ktorý sa týči až k nebu
Socialistická megastavba, ktorá roky iba chátrala, teraz končí. Na jej mieste vyrastie moderný komplex
V bratislavskej Dúbravke sa po dlhom období nečinnosti začali búracie práce na budove starej pošty, ktorá roky chátrala a nepríjemne narúšala vzhľad centra mestskej časti. Objekt bol dlhodobo nevyužívaný a stal sa miestom vandalizmu aj provizórnych úkrytov. Jeho odstránenie otvorí priestor pre nové riešenie verejného priestoru a plánovanú výstavbu modernej polyfunkčnej budovy. Komplex bude tvoriť 249 bytov, 46 ateliérov a 24 apartmánov, doplnených o 20 prevádzok obchodu a služieb. Súčasťou objektu má byť aj kaviareň, reštaurácia a detské centrum.