Pravda Správy Regióny Socialistická megastavba, ktorá roky iba chátrala, teraz končí. Na jej mieste vyrastie moderný komplex

Socialistická megastavba, ktorá roky iba chátrala, teraz končí. Na jej mieste vyrastie moderný komplex

V bratislavskej Dúbravke sa po dlhom období nečinnosti začali búracie práce na budove starej pošty, ktorá roky chátrala a nepríjemne narúšala vzhľad centra mestskej časti. Objekt bol dlhodobo nevyužívaný a stal sa miestom vandalizmu aj provizórnych úkrytov. Jeho odstránenie otvorí priestor pre nové riešenie verejného priestoru a plánovanú výstavbu modernej polyfunkčnej budovy. Komplex bude tvoriť 249 bytov, 46 ateliérov a 24 apartmánov, doplnených o 20 prevádzok obchodu a služieb. Súčasťou objektu má byť aj kaviareň, reštaurácia a detské centrum.

04.11.2025 05:00
debata
Zábery z dronu na búracie práce starej pošty v Dúbravke
Video
Zdroj: mReportér: Robo

Okrem toho budú v budove vytvorené aj administratívne priestory. Samotné práce prebiehajú postupne, aby sa minimalizoval hluk a obmedzenia pre obyvateľov v okolí. Mestská časť očakáva, že po dokončení prinesie územie viac života, služieb a kultivovanejšie prostredie.

m-reporter ikona appka 1024 x 1024 px 2 Dávame do pozornosti Boli ste svedkom zaujímavej udalosti? Pošlite nám video cez novú aplikáciu mREPORTÉR najvyššia budova, Slovensko, Eurovea Tower, mReportér Čítajte viac Takto vyzerá najvyššia budova na Slovensku. Jediný mrakodrap v našej krajine, ktorý sa týči až k nebu
Facebook X.com debata chyba Newsletter
Viac na túto tému: #Dúbravka #búracie práce #mREPORTÉR
Sledujte Pravdu na Google news po kliknutí zvoľte "Sledovať"