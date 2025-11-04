Záchrana alebo absurdnosť? Šimkovičová navrhla turnikety pre Čičmany. Nie sme zoo, reagujú miestni

Čičmany majú len niečo cez sto obyvateľov, pričom ešte pred storočím ich bolo 1 400. Po prevrate však začali prudko upadať – ľudové družstvo Rajčanka, predtým Teplobuv (fabrika na výrobu súkenných papúč), kde v sedemdesiatych rokoch minulého storočia pracovalo 150 ľudí, zaniklo. Bez možnosti zamestnať sa tam začalo ubúdať aj domácich.
Na „prvý pohľad“ sa môže zdať, že ikonická dedinka ťaží z turizmu. Samospráva to však vyvracia – napriek tomu, že ročne eviduje do 40-tisíc návštevníkov, peniaze na tom zarábajú najmä miestni podnikatelia. Z expozícií v tamojších dreveniciach obec žiadny príjem nemá, lebo ich má v správe Považské múzeum. Dedinka ale „inkasuje“ aspoň daň z ubytovania, tiež z vybratých daní z nehnuteľností a pozemkov.
Čičmanci: Nie sme exponáty
Najnovšie upútalo pozornosť mnohých ľudí vyjadrenie ministerky kultúry Martiny Šimkovičovej (nom. SNS), ktorá prejavila záujem Čičmanom pomôcť. Na výjazdovom rokovaní vlády vo Višňovom navrhla, okrem zápisu čičmianskeho ornamentu na zoznam svetového kultúrneho dedičstva UNESCO, aj spoplatnenie vstupu do obce.
„S pani starostkou sa snažíme riešiť vstupné do Čičmian, aby táto obec mohla z niečoho žiť a udržiavať všetky potrebné záležitosti na to, aby sme sa mohli z tohto nehmotného kultúrneho dedičstva aj tešiť,“ uviedla Šimkovičová. „Predmetom našej diskusie preto budú aj nejaké turnikety, kde by bola možnosť prispieť nejakou sumou na chod tejto obce,“ uviedla.
Ministerka spomenula tiež šéfa envrirorezortu Tomáša Tarabu (nom. SNS), ktorý podľa nej prisľúbil pomoc s odvozom odpadu z obce, čo je tiež nákladné. „Pani starostka je vďačná, že k nim chodia turisti, no s nimi prichádza aj množstvo odpadkov. Na ich odvoz, samozrejme, nemajú peniaze. Preto som veľmi rada, že pán minister Taraba je ochotný riešiť tento problém. Prisľúbil, že do Čičmian privezú kontajnery a teda zabezpečia odvoz odpadu,“ doplnila Šimkovíčová.
Pri technickom zabezpečení výberu vstupného do pamiatkovo chránenej obce má rezort podľa ministerky spolupracovať so starostkou Ivetou Michalíkovou, ktorá sa už predtým vyjadrila, že prežívajú najmä vďaka cestovnému ruchu. Pomáhajú im peniaze vyzbierané z parkovného, tiež z poplatku za ubytovanie, no aj zo sponzorských príspevkov, ktoré im darcovia posielajú na transparentný účet.Čítajte aj Zlodeji sa nám smejú do očí, polícia nič nezmôže. Niektorí sa vyhrážajú, že si nás počkajú, hovoria majitelia obchodu
Obyvatelia sa pri zmienke na turnikety uškŕňajú. „Nie sme predsa múzejné exponáty. Veď tu normálne fungujeme a toto by nám poriadne skomplikovalo život,“ krútil hlavou dôchodca, ktorý okolo nás práve prechádzal. „To svet ešte nevidel – čo sme v zoo?“ pýtal sa. „Veď nie sme koncová dedina. Ako by cez nás prechádzali autá?“ pýtal sa.
Chalupári by z toho tiež neboli nadšení. „Ten nápad je absurdný. Roky sem s rodinou chodievam a neviem, ako by som sa za tých podmienok dostala autom k vlastnému domu. Šialené,“ zhodnotila stručne jedna z nich.
Natrafili sme aj na turistu, ktorý je vraj v Čičmanoch každý druhý deň. „Som z Rajeckej doliny, takže som tu často. Ak by sa zaviedli turnikety, všetky reštaurácie a podniky venujúce sa cestovnému ruchu tu môžu rovno pozatvárať,“ konštatoval. „Samozrejme, skomplikovalo by to aj cestu všetkým, ktorí tadiaľto smerujú do obce Zliechov, Nitrianskeho Rudna či Pravna. To by sa jednoducho stoplo, zapchalo. Nie je to dobrá myšlienka,“ podotkol.
Starostka: Nafúklo sa to
Ako vníma návrh v súvislosti s turniketmi, a či si vie predstaviť túto formu výberu vstupného, sme sa pýtali priamo v Čičmanoch aj samotnej starostky. „V prvom rade sa chcem veľmi pekne poďakovať ministerke kultúry, že k nám zavítala, lebo za sedem rokov, ktoré tu pôsobím, predtým rezort kultúry nevnímal naše problémy,“ povedala Michalíková.
„Ďakujem aj parlamentnému poslancovi Petrovi Slyškovi (Hlas), že sa nám snaží, spolu s Oblastnou organizáciou cestovného ruchu Rajecká dolina, pomôcť rôznymi projektmi,“ podčiarkla s tým, že sa im tak podarilo do obce prilákať množstvo ľudí, ktorí tam zaplatili parkovné.
V ostatnom období k nim vraj prichádza aj viac zahraničných turistov. Starostka to pripisuje tomu, že vlani získali Európsku cenu obnovy dediny – konkrétne obsadili striebornú priečku. „Teraz nám sem chodia ľudia aj v prechodnom období (jar, jeseň), tiež v zime. Kedysi ich sem v takom období zavítalo podstatne menej. Máme tu aj lyžiarske stredisko,“ pripomenula.
„Čo sa týka turniketov, pani ministerka dala nejaké svoje vyjadrenie na sociálne siete a odvtedy sa spustila lavína posmeškov. Mňa bombardovali rôzni ľudia správami a telefonátmi, že hádam to nedovolím a podobne,“ priblížila, čo nasledovalo po zverejnení slov šéfky rezortu kultúry. „Debata o turniketoch tu však trvala asi len šesťdesiat sekúnd. Zbytočne sa to nafúklo,“ zdôraznila Michalíková. „Reagovala som, že sme prechodzia obec, tu sa to zaviesť nedá,“ tvrdí.
„Každopádne ďakujem aj Úradu vlády SR, že nám na výjazdovom rokovaní odklepol peniaze na verejné sociálne zariadenia, ktoré tu potrebujeme. A potešilo nás, že sme dostali financie na projekt Chodníkmi zaniknutých čičmianskych salašov. V minulosti sme boli známi tým, že sme ich tu mali asi tridsať,“ pokračovala starostka. Vzápätí ozrejmila, čo by Čičmanom pomohlo najviac.
„Jednoznačne zmena legislatívy vo financovaní malých obcí a najmä nás, kde je nepomer obyvateľov s trvalým pobytom a návštevníkov. Jednoducho aby sme nedostávali podielové dane na mesiac 3-tisíc, ale 20-tisíc eur. Jedine tak budeme vedieť udržať chod obce,“ dodala.