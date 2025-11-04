Pravda Správy Regióny Košický dopravný podnik otvoril nové zákaznícke centrum na stanici. Chcú ho mať otvorené aj cez víkendy

Cestujúci, ktorí pravidelne využívajú MHD v Košiciach, mali na výber dve klientske centrá. Tento týždeň ale došlo k zmene. Ďalšie klientske centrum pribudlo na železničnej stanici.

04.11.2025 10:06
Otvorenie zákazníckeho centra DPMK a bezpečostná situácia
Primátor Košíc Jaroslav Polaček ocenil otvorenie nového zákazníckeho centra DPMK. Zhodnotil aj bezpečnostnú situáciu v meste

Cestujúci tu vybavia všetko, čo potrebujú. Či už predaj a dobíjanie predplatných cestovných lístkov, predaj papierových cestovných lístkov, vybavovanie bezkontaktných čipových kariet (BČK), poradenstvo k cestovným poriadkom a riešenie reklamácii a podnetov cestujúcej verejnosti. Centrum je otvorené každý pracovný deň v týždni od siedmej ráno do šiestej večer.

Primátor Košíc Jaroslav Polaček uviedol, že mesto pristúpilo k zmenám kvôli tomu, že priestory na Rooseveltovej už nespĺňajú súčasné normy. Navyše, keďže ide o pamiatkovo chránenú budovu, prípadná rekonštrukcia priestorov na moderné a bezbariérové by prakticky nebola možná. Preto podľa neho DPMK radšej pristúpil k investícii do nového klientskeho centra na košickej železničnej stanici.

Podľa primátora chce mesto týmto krokom vyjsť v ústrety čo najväčšiemu počtu cestujúcich. Zdôraznil, že nové moderné priestory sú bezbariérové a navrhnuté pre komfortnejšie, rýchlejšie a príjemnejšie vybavenie cestujúcich. „Aj toto je jednou z mnohých investícií do zlepšenia dopravy v Košiciach, ktoré už uskutočňujeme alebo s nimi začneme v blízkej dobe. Sme napríklad veľmi blízko k získaniu stavebných povolení na ďalšie modernizácie električkových tratí na Južnej triede a na Alejovej ulici dokopy za 150 miliónov eur," skonštatoval primátor.

Na košickej železničnej stanici otvoril DPMK... Foto: Boris Macko
Klientske centrum DPMK 7 Na košickej železničnej stanici otvoril DPMK nové zákaznícke centrum. Cestujúci môžu využiť všetky služby. Foto: Boris Macko

Hoci DPMK má zatiaľ tri klientske centrá, no dlho to tak nebude. Nové na železničnej stanici postupne nahradí prevádzku na Roosveltovej, ktorá bude fungovať už len do konca tohto roka. Na tejto adrese zostane ešte sídlo prepravnej kontroly a vymáhanie pohľadávok DPMK. „Náklady na zriadenie nového centra na železničnej stanici dosiahli zhruba 20-tisíc eur, nájomné by malo predstavovať sumu dvetisíc eur mesačne. po rokovaniach sme dospeli k nákladom, ktoré sú podľa mňa akceptovateľné," upresnil poverený generálny riaditeľ DPMK Roman Danko.

Otvorené aj cez víkendy

Na druhej strane od nového roka odpadnú náklady na doterajšie priestory na Roosveltovej ulici, keďže tiež neboli v budove, ktoré patrí mestu. „Ešte ich necháme dva mesiace, kým si cestujúci zvyknú dva mesiace otvorené. Od 1. januára 2026 ich chceme po vyše 50 rokoch definitívne uzavrieť," dodal Danko.

Od nových priestorov očakáva aj ďalšie plusy pre verejnosť. „Otvorenie moderného centra na Železničnej stanici je súčasťou našej stratégie priblížiť služby k cestujúcim. Železničná stanica je kľúčový dopravný uzol a veríme, že rozšírené kapacity výrazne urýchlia okamžité vyhotovenie fotografií a expresné vybavenie BČK najmä pre nových študentov, dochádzajúcich, zamestnancov a návštevníkov mesta," priblížil generálny riaditeľ DPMK s tým, že v budúcom roku chcú rozšíriť otváracie hodiny aj na víkendové dni.

„Dovtedy ešte bude možné dobiť si BČK alebo kúpiť lístky na MHD aj pri jednom z okienok Zákazníckeho centra Železničnej spoločnosti Slovensko na prízemí," uzavrel Danko.

Dopravný podnik mesta Košice klientske centrum

Na železničnej stanici v Košiciach otvoril dopravný podnik nové klientske centrum.

#Košice #klientske centrum #dpmk #Dopravný podnik mesta Košice
