Zamestnancom úradu aj organizácií Banskobystrického kraja udelí župan Lunter 17. novembra voľno

Predseda Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) Ondrej Lunter sa rozhodol udeliť 17. novembra voľno všetkým zamestnancom Úradu BBSK, ako aj zamestnancom organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti kraja, kde to pracovné zaradenie a povinnosti dovoľujú, uviedla vedúca oddelenia komunikácie Úradu BBSK Jana Čunderlíková s tým, že šéf kraja zároveň zašle zamestnancom osobný pozdrav k tomuto štátnemu sviatku.

04.11.2025 07:29
Stredným školám v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK Lunter odporúča namiesto bežných hodín venovať sa pripomienke Novembra’89, a to premietaním dobového filmového dokumentu o priebehu prvého týždňa Nežnej revolúcie, ktorý školám poskytne Úrad BBSK. Prípadne spojiť premietanie s iným vhodným doplňujúcim programom k tomuto významnému dátumu v našich dejinách. Na zvyšok dňa šéf kraja odporúča udeliť študentom a pedagógom voľno.

Ako Lunter pripomenul, odkaz Dňa boja za slobodu a demokraciu je vpísaný do našich moderných dejín hneď vedľa SNP z roku 1944 a vyhlásenia samostatnej demokratickej republiky v roku 1993.

„Každá z týchto udalostí formovala našu identitu ako slobodomyseľného, demokratického a humanistického národa. Úcta k 17. novembru sa, žiaľ, líši podľa stranícko-politickej povahy tej-ktorej vlády, a ten tohtoročný sviatok je spojený s osobitne poľutovaniahodnými rozpakmi,“ zdôraznil Lunter.

Zrušenie dňa pracovného pokoja, ktoré sa týka aj 17. novembra, je súčasťou konsolidačného balíka opatrení na budúci rok.

