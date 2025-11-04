Pravda Správy Regióny Elektrárne si kladú podmienky. Výstavbu mosta v B. Bystrici prerušila neočakávaná prekážka

Stavebné práce na moste pri malej železničnej stanici v Banskej Bystrici dočasne prerušila neočakávaná technická prekážka, ktorá súvisí s prekládkou inžinierskych sietí. Potrebná bude prekládka kábla vysokého napätia, realizovaná by mala byť počas novembra. TASR o tom informovala hovorkyňa primátora Zdenka Marhefková.

Projekt výstavby nového mosta pri malej železničnej stanici odštartoval začiatkom augusta prípravnými prácami. Zamerané boli na sondovanie a vytyčovanie inžinierskych sietí, realizovaná mala byť aj prekládka elektrického kábla. Podľa samosprávy však došlo k zmene podmienok zo strany spoločnosti Stredoslovenská distribučná (SSD) týkajúcich sa kábla vysokého napätia.

„Pôvodná projektová dokumentácia počítala počas realizácie stavby len s dočasným prevesením existujúceho kábla cez rieku Hron a následne s jeho opätovným podvesením pod mostnú konštrukciu. Distribučná spoločnosť však počas realizácie prác podmienila ďalší postup novou, technicky náročnejšou požiadavkou, prekládkou kábla, teda vybudovaním nového káblového prepojenia vysokého napätia medzi oboma brehmi rieky Hron,“ priblížil Pavol Oravec z oddelenia investičnej výstavby mestského úradu.

Požiadavka si vyžiadala vypracovanie novej projektovej dokumentácie na samotnú prekládku a zazmluvnenie špecializovanej spoločnosti. Prekládka by mala byť podľa radnice realizovaná počas novembra, projekt bude po nej pokračovať stavebnými prácami.

„Zhotoviteľ stavby následne bezodkladne pristúpi k asanácii pôvodného mosta a výstavbe novej mostnej konštrukcie. Aj keď v súčasnosti nie je na moste viditeľný stavebný ruch, výroba oceľovej nosnej konštrukcie mosta ide podľa plánu. Vo výrobe sú postupne finalizované jednotlivé prvky do podoby, v akej budú prevezené na stavenisko, kde budú zostavené do finálnej podoby,“ uviedol primátor mesta Ján Nosko.

Most pri malej železničnej stanici v Banskej Bystrici bol postavený v roku 1963, pre nepriaznivý statický posudok ho radnica pred niekoľkými rokmi uzavrela pre automobilovú dopravu. Aktuálny projekt počíta s výstavbou nového 36 metrov dlhého a osem metrov širokého mosta pre peších a cyklistov. Mesto na jeho výstavbu získalo z eurofondov vyše 1,2 milióna eur, práce, ktoré realizuje spoločnosť SMS, majú byť dokončené približne do konca júla 2026. V lokalite platia i obmedzenia, na trase medzi centrom mesta a malou železničnou stanicou musia peší využívať obchádzkovú trasu.

„Mesto si uvedomuje, že uzatvorenie mosta a využívanie obchádzkovej trasy z malej železničnej stanice spôsobuje cestujúcim komplikácie. Ide však o kroky nevyhnutné pre zaistenie bezpečnosti, ktoré zhotoviteľ stavby nemôže ovplyvniť. Obyvateľom sa ospravedlňujeme za vzniknuté zdržanie a ďakujeme za trpezlivosť a pochopenie,“ uviedla samospráva.

