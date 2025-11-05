Pravda Správy Regióny Pozrite si, ako vyzerá najväčšia prírodná nádrž v našej krajine. Vo Vysokých Tatrách je dokonca najhlbšou

Pozrite si, ako vyzerá najväčšia prírodná nádrž v našej krajine. Vo Vysokých Tatrách je dokonca najhlbšou

Veľké a Malé Hincovo plesá sa nachádzajú vo vysokej doline Mengusovskej doliny vo Vysokých Tatrách. Najväčšia a najhlbšia prírodná nádrž na Slovensku je Veľké Hincovo pleso (1946 metrov nad morom), ktoré je obklopené mohutnými skalnými stenami. Je najhlbšie karové jazero v slovenskej časti Vysokých Tatier. Má plochu viac ako 20 hektárov a hĺbku až 54 metrov. Karové jazero je jazero vzniknuté v skalnej priehlbine, ktorú vytvoril ustupujúci ľadovec (je ľadovec, ktorý sa postupne zmenšuje a posúva späť v dôsledku topenia). Menšie Malé Hincovo pleso leží o niečo vyššie a často býva dlhšie pokryté ľadom. Od plies vedie turistický chodník na Kôprovský štít, z ktorého sa naskytá pôsobivý výhľad na tatranské doliny a okolité vrcholy. Trasa patrí medzi obľúbené a náročnejšie túry, ktoré spájajú krásu tatranských plies s výstupom na vyhliadkový vrchol.

05.11.2025 05:00
debata
Veľké a Malé Hincovo pleso a cesta na Kôprovský štít
Video
Zdroj: mReportér: Miroslav Hurban
m-reporter ikona appka 1024 x 1024 px 2 Dávame do pozornosti Boli ste svedkom zaujímavej udalosti? Pošlite nám video cez novú aplikáciu mREPORTÉR dron, búracie práce, stará pošta, Dúbravka, mReportér Čítajte viac Megastavba v Bratislave, vybudovaná ešte za socializmu, definitívne končí. Na jej mieste vyrastie moderný komplex
Facebook X.com debata chyba Newsletter
Viac na túto tému: #Vysoké Tatry #plesá #mREPORTÉR
Sledujte Pravdu na Google news po kliknutí zvoľte "Sledovať"