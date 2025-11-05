Pozrite si, ako vyzerá najväčšia prírodná nádrž v našej krajine. Vo Vysokých Tatrách je dokonca najhlbšou
Veľké a Malé Hincovo plesá sa nachádzajú vo vysokej doline Mengusovskej doliny vo Vysokých Tatrách. Najväčšia a najhlbšia prírodná nádrž na Slovensku je Veľké Hincovo pleso (1946 metrov nad morom), ktoré je obklopené mohutnými skalnými stenami. Je najhlbšie karové jazero v slovenskej časti Vysokých Tatier. Má plochu viac ako 20 hektárov a hĺbku až 54 metrov. Karové jazero je jazero vzniknuté v skalnej priehlbine, ktorú vytvoril ustupujúci ľadovec (je ľadovec, ktorý sa postupne zmenšuje a posúva späť v dôsledku topenia). Menšie Malé Hincovo pleso leží o niečo vyššie a často býva dlhšie pokryté ľadom. Od plies vedie turistický chodník na Kôprovský štít, z ktorého sa naskytá pôsobivý výhľad na tatranské doliny a okolité vrcholy. Trasa patrí medzi obľúbené a náročnejšie túry, ktoré spájajú krásu tatranských plies s výstupom na vyhliadkový vrchol.