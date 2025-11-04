Pravda Správy Regióny VIDEO: Vyhováral sa, že nie je Košičan. Policajti neverili vlastným očiam: Škoda v protismere skoro trafila autobus

Košická policajná hliadka sa v uplynulých dňoch stala svedkom udalosti, ktorá sa mohla skončiť mimoriadne tragicky.

04.11.2025 14:51
Video

Vodič Škodovky jazdil po Košiciach v protismere. Horšie je, že sa rútil rovno oproti autobusu, ktorý šiel správnym smerom von z mesta.

„Len vďaka šťastnej zhode okolností a tomu, že vedľa autobusu nešlo žiadne ďalšie vozidlo, nedošlo k čelnej zrážke,“ napísali policajti na facebooku.

Policajti okamžite reagovali, s použitím „majákov“ sa otočili do protismeru a vodiča zastavili na čerpacej stanici.

Nasledovalo vyhovárania sa vodiča Škodovky, že „nie je Košičan“ a „nevedel, kadiaľ má ísť“, no výhovorky mu nepomohli. „Bol skontrolovaný a riešený na mieste – v súlade so zákonom, v maximálnej výške blokovej pokuty 150 €. Obrovské šťastie, že sa nič nestalo,“ dodala polícia.

Video
