Viac policajtov, menej neporiadku. Policajné hliadky budú v Košiciach viditeľnejšie. Cieľom je poriadok pri stanici

Opatrenia platia od tohto týždňa. Ide hlavne o intenzívnejšiu hliadkovú činnosť mestskej polície na Staničnom námestí v Košiciach.
„Opatrenia v súčinnosti so štátnou políciou majú prispieť k zvýšeniu bezpečnosti, ako aj poriadku a čistoty v tomto priestore pri vlakovej a autobusovej stanici. Policajti sa budú pohybovať priamo v tomto priestore, budú tu viditeľné i naše policajné vozidlá, aby obyvatelia v prípade potreby vedeli, že sa na nich môžu okamžite obrátiť, ale zároveň nám mohli aj nahlásiť akýkoľvek problém či incident," informoval primátor Košíc Jaroslav Polaček. Dodal, že opatrenia sa týkajú aj asociálov a neprispôsobivých občanov.
Na čiernych pasažierov si posvieti mestská polícia
„Navyše sme od 1. septembra, keď začal školský rok odštartovali spoločný projekt dopravného podniku a mestskej polície. Práve mestskí policajti asistujú revízorom pri kontrolách. Máme pozitívne ohlasy, Košičania to veľmi vítajú," uviedol primátor. Ide o súčasť spomínaných opatrení na zvýšenie bezpečnosti v Košiciach. S ďalšími začali podľa primátora už skôr.
„Na celom Slovensku sa rozprávame o bezpečnosti a o potrebe urobiť v tomto smere viac. Ako som avizoval, už od konca augusta sme spolu so štátnou i mestskou políciou hľadali spôsoby, ako si navzájom pomôcť a viac spolupracovať. V meste Košice už prebiehajú bezpečnostné kontroly približne štyri až päťkrát týždenne. Veľká skupina mestský policajtov, ktorým asistujú štátni vždy v nejakom perimetri kontrolujú časti mesta. Rôzne ležoviská a všetky miesta, kde sa zdržujú asociáli," upresnil Polaček.
Košická mestská polícia zvýši aktivitu v okolí železničnej stanice.
Získavajú prehľad o bezpečnostných problémoch v meste
Podľa neho sú spomínané „záťahy" zamerané nielen na asociálov. Policajti i vedenie mesta získavajú prehľad o bezpečnostných problémoch v meste. „V poslednom období sme vykonali desiatky kontrol, takmer všetkých som sa zúčastnil. Verím, že to obyvatelia príjmu. Som rád, že sa štátna polícia výzvu prijala a budeme spoločne kooperovať, v niektorých časoch si vypomáhať," uviedol primátor s tým, že od pondelka budú policajti na Staničnom námestí, teda pred železničnou a autobusovou stanicou vždy viditeľní.Čítajte viac Košičania berú poriadok do vlastných rúk: vznikajú občianske hliadky proti kriminalite. Polícia varuje pred nelegálnymi iniciatívami
„Záleží mi aj na tom, aby sme tu prestali zbierať špaky, papieriky a neporiadok po neprispôsobivých ľuďoch," zdôraznil Polaček. „Vždy tu bude prítomná dvojčlenná hliadka mestskej polície v čase od šiestej ráno do šiestej večer. Po tomto čase tu bude riešené kontrolnými bodmi, každú hodinu tu bude minimálne 20 minút jedna hliadka. Ich kontroly budú zamerané na znečisťovanie verejného priestranstva a nedovolenú konzumáciu alkoholických nápojov, takisto aj na osoby, ktoré obťažujú alebo znepríjemňujú život návštevníkom alebo cestujúcim v meste Košice," priblížil náčelník košickej mestskej polície Slavomír Pavelčák.
Navyše budú podľa neho podobne aj naďalej prebiehať bezpečnostno-preventívne akcie v spolupráci s Policajným zborom (PZ), ktoré sa konajú štyri-až päťkrát týždenne v jednotlivých častiach mesta. „Naša spolupráca s košickou mestskou políciou je nadštandardná, budeme aj naďalej spolupracovať pri rôznych aj preventívnych aktivitách. Napríklad aj pri službách v okolí železničnej stanice," skonštatoval okresný riaditeľ Policajného zboru (PZ) v Košiciach Štefan Szalontai. „Hliadkovú službu vykonáva jednak železničná polícia odboru poriadkovej polície Krajského riaditeľstva PZ v Košiciach a jednak hliadka obvodného oddelenia PZ Košice-Staré Mesto," uzavrel Szalontai.