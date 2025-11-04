Halloweenske hody rozžiarili v košickú zoo. Pozrite sa, ako si ich zvieratá vychutnali

Ich nedôveru voči tekvicovým hlavám pomohol prekonať hlad. „Líšky a manuly si v nich našli svoju každodennú kŕmnu dávku, ktorej základ tvoria malé myši a potkany. Pandy sa potešili bambusu, ale aj malým kúskom šťavnatého ovocia. Medvede hnedé tradične najprv preskúmali pachy, aby sa bez zábran zhostili útrob tekvice. Časť kŕmnej dávky predstavovali slede, med, ovsené vločky, ovocie,“ priblížila pre TASR vedúca oddelenia vzdelávania a marketingu zoo Eva Malešová.
Lamy alpaky sa zbehli k vydlabaným tekviciam veľmi spontánne a našli v nich seno aj kúsky mrkvy a jablká. Spočiatku nesmelo, ale napokon razantne sa pustili do dobrôt aj kozičky girgentánske, ktoré obývajú spoločný výbeh s lamami.
Samica leoparda čínskeho si sprvu nedôverčivo prezerala oranžovú hlavu, napokon si pochutila na kuriatku, ktoré sa v nej ukrývalo. „Halloweenske hody si užívali aj v chovných zariadeniach makakov magotov, mačiakov husárskych či lemurov kata a mnohých iných. Zoologická záhrada na túto akciu využila predovšetkým tekvice, ktoré priniesli a vyrezali návštevníci,“ doplnila Malešová.
Tekvice minulý týždeň zdobili areál zoo a v utorok poslúžili zvieratám. Tzv. enrichment a welfare, čiže vytváranie pohody a prirodzeného prostredia vrátane hľadania potravy sa stáva bežnou súčasťou práce v moderných zoologických záhradách.