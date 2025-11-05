Legendárny svätec má zdobiť historické centrum a konkurovať Santa Clausovi. Priláka na Liptov ešte viac turistov?

„Imidž mesta chceme vybudovať na legendárnej postave svätého Mikuláša a celosvetovej mikulášskej tradícii,“ oznámil primátor Liptovského Mikuláša Ján Blcháč. Pre tento krok sa samospráva nerozhodla náhodou – na ich území sa nachádzajú rôzne sochy básnikov, národovcov, hrdinov a osobností, ktoré zanechali stopu v našich dejinách, no ten, ktorý dal ich mestu meno aj hodnoty, tam zatiaľ podobizeň nemá. Po stáročiach sa ale konečne dočká.
„Pri príležitosti budúcoročného 740. výročia prvej písomnej zmienky odhalíme model v reálnej veľkosti. Následne by sa mal pretaviť do svojej stálej podoby,“ avizuje primátor. Sochu plánujú osadiť v historickom centre.
Trojmetrová dominanta
Aby dielo prinieslo umeleckú aj duchovnú hodnotu hodnú mena svätca aj mesta, radnica vyhlásila jednokolovú verejnú súťaž. Cieľom je nájsť výtvarný návrh, ktorý spojí tradičné zobrazenie svätého Mikuláša s moderným sochárskym prístupom 21. storočia.
„Vo svete je mnoho sôch, ktoré sa stali ikonickými. Ak by niekde mal stáť svätý Mikuláš, tak v meste, ktoré už takmer 740 rokov nesie jeho meno,“ zopakoval primátor. „Socha nám bude pripomínať nielen dejiny mesta, ale aj hodnoty, na ktorých vyrástlo – ľudskosť, súdržnosť a vieru v dobro,“ podčiarkol. Objasnil, že približne trojmetrová socha má byť celofigurálna, z ušľachtilých materiálov, má pôsobiť dôstojne, no zároveň živo a dynamicky.
„Súčasťou konceptu bude aj aktívny prvok štedrosti. Ľudia inšpirovaní štedrosťou Mikuláša budú môcť sami prispieť na dobročinný účel,“ uviedla riaditeľka mestského Múzea Janka Kráľa Katarína Verešová. Spresnila, že socha bude dominantou Námestia osloboditeľov a zároveň aj fotografickým bodom. Musí však zohľadňovať a dopĺňať existujúce sochoradie okolo Kostola svätého Mikuláša.Čítajte aj Záchrana alebo absurdnosť? Šimkovičová navrhla turnikety pre Čičmany. Nie sme zoo, reagujú miestni
Samospráva je presvedčená, že Liptovský Mikuláš má jedinečnú príležitosť zviditeľniť sa vďaka svojmu menu a celosvetovej mikulášskej tradícii. Touto legendárnou postavou chcú zaujať nielen domácich, ale aj medzinárodných návštevníkov.
„Podobne sa pred rokmi zviditeľnilo fínske mesto Rovaniemi, ktoré sa prezentuje ako domov Santa Clausa. Len vďaka tomu tam každoročne smerujú tisíce turistov. My sme najvyhľadávanejším centrom zimného turizmu na Slovensku, tento prístup by mohol našu návštevnosť ešte zvýšiť,“ mieni primátor. „Socha bude začiatkom tejto cesty,“ podotkol.
Môže to trvať dlhšie
Presný rozpočet na projekt zatiaľ nie je jasný, všetko bude záležať od víťazného súťažného návrhu. Radnica vysvetlila, že na realizáciu sochy budú hľadať aj externé zdroje financovania – granty, fondy a partnerstvá so súkromným sektorom. Chcú sa tak vyhnúť výraznému zaťaženiu mestského rozpočtu.Čítajte aj Rozžiarili hroby hrdinov. Padlým vojakom zapálili takmer 1 400 sviečok. Magickú atmosféru si chodia užiť stovky ľudí
Hoci model v reálnej veľkosti plánujú odhaliť pri príležitosti spomínaného výročia v súvislosti s prvou písomnou zmienkou, kompletne hotové to tak skoro byť nemusí. Radnica pripomína, že realizácia takéhoto diela v pamiatkovom území je komplikovaná a zdĺhavá. Vo viacerých samosprávach to trvalo nielen mesiace, ale aj roky.
Návrhy môžu umelci posielať do konca januára 2026. Potom ich vyhodnotí sedemčlenná odborná porota. Podmienky sú zverejnené na stránke mesta.
Svätý Mikuláš sa narodil okolo roku 270 v meste Patara, ktoré je dnes súčasťou Turecka. Pochádzal z bohatej gréckej rodiny, no po smrti rodičov celý majetok rozdal chudobným a svoj život zasvätil Bohu. Už ako mladý sa stal, v čase prenasledovania kresťanov cisárom Diokleciánom, biskupom v Myre.
Mikuláša väznili, mučili, no svoju vieru nikdy nezaprel. Sám mnohých prenasledovaných a odsúdených vďaka svojmu bohatstvu vykúpil. Na svoje náklady dal postaviť aj nemocnicu. Jeho najznámejším činom je zachránenie troch dcér, ktorých otec prišiel o všetky úspory. Aby si na živobytie nemuseli zarábať ako prostitútky, každej z nich dal do okna mešec s peniazmi. Jeho kult sa postupne rozšíril po celom svete a stal sa druhým najuctievanejším svätcom po Panne Márii.