Doťahoval investíciu Volva. PS predstavilo kandidáta na post primátora Košíc

Mudrák bol doposiaľ riaditeľom neziskovej organizácie Business Košice, ktorú založilo mesto. „Je úspešný manažér z biznisu, ale aj z verejného sektora. Má skúsenosti aj zo súkromnej sféry aj z rozvoja mesta Košice. Má v meste dobrú povesť, má zjavný ťah na bránu a s PS zdieľa víziu modernej úspešnej krajiny,“ povedal Šimečka, podľa ktorého sa podieľal aj na príchode automobilky Volvo blízko Košíc.
Spolu s PS podľa Mudráka prinášajú novú víziu, o ktorej sú presvedčení, že je pre mesto najlepšia a Košice privedie k úspechu. „Ponúkam Košiciam spoluprácu, ktorá prináša výsledky. Chcem, aby boli Košice mestom, ktoré má víziu – od dostupného bývania, moderných služieb a férovej dopravy až po čisté, bezpečné štvrte a funkčné verejné priestory,“ dodal s tým, že Košice majú veľký potenciál.
„Mesto potrebuje novú energiu, jasný plán a spoluprácu. Nie ďalšie konflikty a osobné vojny. Dnes vidíme nefunkčné mesto, ktoré sa trápi s rozbitými cestami, dopravou, rastúcimi daňami a stratou dôvery ľudí v to, že zmena je možná,“ doplnil Mudrák.
Predsedníčka poslaneckého klubu PS Zuzana Mesterová uviedla, že je potrebné vymeniť politiku veľkého ega a malých výsledkov za politikov spolupráce.
Podľa vedenia PS je dôležité, že strana ponúka kandidáta nielen na pozíciu primátora mesta Košice, ale aj predsedu Košického samosprávneho kraja (KSK). Kandidát PS na predsedu KSK Marián Porvažník vyjadril Mudrákovi podporu a deklaroval spoluprácu.
Šimečka zároveň potvrdil, že strana bude postupne predstavovať aj kandidátov na starostov košických mestských častí, mestských či miestnych poslancov.
Mudrák je dosiaľ prvým takto verejne ohláseným kandidátom na primátora Košíc. Mesto vedie druhé funkčné obdobie Jaroslav Polaček.