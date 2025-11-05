Košice spoznali prvého kandidáta na primátora. Je ním Martin Mudrák z PS

Martin Mudrák zatiaľ síce nie je v PS, ale v najbližších dňoch sa to zmení. Mudrák sa má stať členom strany. Podľa predsedu PS Michala Šimečku je vhodným kandidátom.
„Je úspešný manažér z biznisu, ale aj z verejného sektora. Má skúsenosti tak zo súkromnej sféry aj z rozvoja mesta Košice. Má v meste dobrú povesť, zjavný ťah na bránu a s PS zdieľa víziu modernej úspešnej krajiny,“ uviedol Šimečka. Dodal, že Mudrák pôsobil ako košický splnomocnenec pre inovácie a ekonomický rozvoj. „Bol aj riaditeľ organizácie Business Košice, ktorá pre mesto získala na projekty 2,7 milióna eur. A ako hlavný vyjednávač sa podieľal na príchode automobilky Volvo do Košíc," priblížil Šimečka doterajšie pôsobenie Mudráka.
Martin Mudrák, kandidát na primátora Košíc za PS považuje za príčinu stagnácie mesta a kraja konflikt medzi primátorom a županom.
Konflikt primátora a župana je brzdou
„Mesto Košice ani kraj nenapredujú tak, ako by si jeho obyvatelia priali. Je to sčasti aj výsledkom politiky samospráv. Ide o dôsledok konfliktov a nedostatku spolupráce v meste aj Košickom samosprávnom kraji," doplnil Šimečka. Vedenie nazýva súčasnú situáciu v samospráve Košickou komunálnou vojnou.
Mudrák vidí situáciu podobne. „Mesto potrebuje jasný plán, energiu a víziu. Nie ďalšie konflikty a osobné vojny. Dnes vidíme nefunkčné mesto, ktoré sa trápi s rozbitými cestami, dopravou a rastúcimi daňami a stratou dôvery ľudí v to, že zmena je možná," zhodnotil Mudrák situáciu. Narážal tým na súčasné vzťahy primátora Košíc Jaroslava Polačeka a župana Rastislava Trnku.
Prekáža mu, že komunálni politici si posielajú odkazy a dokonca vulgárne nadávajú. „Kraj sa tvári, že mesto nie je jeho súčasťou," podotkol Mudrák s tým, že súčasnú generáciu komunálnych politikov treba zmiesť zo stola. Prekáža mu aj napätie medzi primátorom a niektorými starostami mestských častí, ako aj poslancami.
Podobne vníma aj problém týkajúci sa košických mestských častí. „Súčasné nastavenie ako jednu z hlavných tém. Nesmie byť riešená na základe politickej objednávky a s nejasnou motiváciou. Je to zložitá téma, ktorá sa musí riešiť na báze odbornosti, odborného dialógu a na konci dňa je to otázka, o ktorej by mali rozhodovať samotní Košičania," myslí si Mudrák.
Košické mestské časti sú zložitá téma
Rozprávať o tom, aký je optimálny počet mestských častí je podľa neho predčasné, keďže ide o zložitú tému, o ktorej treba rozhodovať na základe odbornosti, dátových vstupov a odbornej diskusie. Na jar chce predstaviť program Košický zlatý podklad, v ktorom zverejní presnejšie body svojho volebného programu. Ten vytvárajú spoločne s tímom, ktorý má na starosti kampaň kandidáta na post predsedu Košického samosprávneho kraja za PS Mariána Porvažníka.
Mudrák však v stručnosti predstavil svoje priority. „Ponúkam Košiciam spoluprácu, ktorá prináša výsledky. Chcem, aby boli Košice mestom, ktoré má víziu – od dostupného bývania, moderných služieb a férovej dopravy až po čisté, bezpečné štvrte a funkčné verejné priestory,“ priblížil s dodatkom, že Košice majú veľký potenciál.
Martin Mudrák je zatiaľ prvý, kto verejne ohlásil svoju kandidatúru na post primátora Košíc. Očakáva sa, že ďalším bude súčasný starosta košickej mestskej časti Sídlisko KVP Ladislav Lörinc. Ten nedávno odstúpil z postu vicežupana. Ďalším očakávaným kandidátom je súčasný košický primátor Jaroslav Polaček, ktorý je vo funkcii druhé volebné obdobie.