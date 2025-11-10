„Šťastlivci“ v niektorých úradoch si sviatočný deň užijú voľnom. Ako sú na tom župy, mestá či školy?

Deň boja za slobodu a demokraciu sa rozhodli viaceré župy udeliť svojim zamestnancom voľno. Robia tak na znak úcty k odkazu, ktorý v sebe nesie 17. november. Ten si podľa nich zaslúži rovnakú pozornosť, akú mal v podstate od poprevratových čias až doteraz.
Predseda Banskobystrického samosprávneho kraja Ondrej Lunter reagoval, že už keď sa prvýkrát v lete objavili v súvislosti so 17. novembrom úvahy o zrušení dňa pracovného pokoja, tak sľúbil, že si ho uctia a pripomenú dôstojne. „Preto som sa pri príležitosti tohto štátneho sviatku rozhodol udeliť voľno všetkým zamestnancom Úradu BBSK a našich organizácií – tam, kde to povaha práce a služieb umožňuje. Čiže tak, ako je to bežné pri sviatkoch s voľným dňom,“ oznámil tvrdiac, že tým, ktorí v práci byť musia, bude priznaná odmena tak, ako by bola v deň pracovného pokoja.
„Zároveň som našim stredným školám odporučil využiť možnosť skrátiť vyučovanie a venovať sa namiesto bežných hodín pripomenutiu si udalostí Novembra 89 – napríklad premietaním dobového dokumentu o prvom týždni Nežnej revolúcie, ktorý školám pripravíme k dispozícii,“ uviedol. Pokračoval, že premietanie môže byť spojené s iným programom, ktorý pomôže študentom lepšie pochopiť význam tohto dňa v našich dejinách. „Na zvyšok dňa potom odporúčam udeliť študentom aj pedagógom voľno,“ doplnil.
Nejde len o kalendárny záznam
K podobnému kroku pristúpila aj Žilinská župa. Jej predsedníčka Erika Jurinová to oznámila pri príležitosti výročia vzniku Československej republiky s tým, že zamestnanci ich úradu budú mať 17. novembra voľno na znak úcty k odkazu Dňa boja za slobodu a demokraciu. „Deň, keď si pripomíname vznik samostatného Československa, je pripomienkou odvahy, štátnosti a spoločnej cesty k demokracii. Sedemnásty november bol jej obnovením – symbolom znovuzískania občianskych a náboženských slobôd, víťazstva demokracie nad totalitou a návratu k dôstojnosti človeka,“ podčiarkla.
Podľa Jurinovej sú hodnoty, ktoré 17. november reprezentuje, základnými piliermi života v slobodnej spoločnosti. „Aj preto sme sa rozhodli ponechať v tento deň voľno pre zamestnancov úradu – ako symbolický prejav úcty k jeho odkazu,“ poznamenala. Zároveň vyzvala riaditeľov krajských organizácií, škôl, kultúrnych zariadení a ďalších inštitúcií v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, aby si tento deň dôstojne pripomenuli. Prípadne zvážili udelenie riaditeľského voľna žiakom a zamestnancom tam, kde to prevádzkové podmienky umožnia.
Úrad aj župné organizácie budú zatvorené tiež v Košickom samosprávnom kraji, ktorý sa takto hlási k odkazu Nežnej revolúcie. Ten je podľa jeho predseda Rastislava Trnku dôležitý aj dnes. „Tento dátum nie je len kalendárnym záznamom, ale pripomienkou hodnôt, ktoré vybojovali generácie a na ktorých stojí moderná demokratická spoločnosť,“ zhodnotil. Všetkým zamestnancom úradu župy poskytnú v tento deň pracovné voľno s náhradou mzdy. Rovnaký postup odporučilo vedenie aj organizáciám a inštitúciám v zriaďovateľskej pôsobnosti kraja.
Prešovský samosprávny kraj takisto, ako gesto úcty k hodnotám, ktoré tento sviatok predstavuje, udelil svojim zamestnancom voľno v rámci sanitačného dňa. „Na dôstojné pripomenutie si významných novembrových udalostí vyzvala krajská samospráva aj stredné školy vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti, ktoré môžu udeliť riaditeľské voľno, prípadne skrátiť vyučovanie či organizovať pre študentov tematické akcie," potvrdila hovorkyňa župy Daša Jeleňová. Podobné odporúčania smerovali tiež k svojim kultúrnym inštitúciám a organizáciám, kde to charakter práce a služieb umožňuje.
Ako to dopadne v Trnavskom samosprávnom kraji, zatiaľ nie je isté. Jeho hovorca Peter Kováčik konštatoval, že ich župa si ctí hodnoty Novembra 89 a každoročne si ich pripomína. „V týchto súvislostiach je politická zhoda na pripomenutí si tohto kľúčového medzníka v našich novodobých dejinách aj tento rok. K iniciatíve župana Jozefa Viskupiča sa chce pripojiť aj krajské zastupiteľstvo, ktoré bude najbližšie zasadať na budúci týždeň – v stredu 11. novembra,“ vysvetlil Kováčik. Naznačil tým, že tamojší poslanci to zrejme schvália. Následne budú o výsledku verejnosť informovať.
Môžu čerpať dovolenku
„Bratislavský samosprávny kraj považuje 17. november za veľmi dôležitý a pre históriu Slovenska prelomový,“ tvrdí jeho hovorkyňa Lucia Forman. „Preto si tento dátum pripomenieme sériou dôležitých podujatí ako Pietna spomienka na obete Železnej opony, ktorá sa koná každoročne na Cyklomoste Slobody v Devínskej Novej Vsi. Tiež diskusiou pre žiakov v župnom Divadle Aréna,“ objasnila. Dodala, že úrad župy bude v tento deň pre občanov otvorený v klasických hodinách a poskytovať tak všetky služby.
Jakub Takáč z komunikačného oddelenia Nitrianskeho samosprávneho kraja hovorí, že v plnej miere rešpektujú právo ich zamestnancov uctiť si tento deň ako osobitnú pripomienku boja za slobodu a demokraciu.
„Rovnako ako ďalšie významné dátumy – napríklad 28. október (vznik Československa) či 1. september (deň Ústavy SR). Zamestnancom umožníme, podľa ich vôle, čerpať v tento deň napríklad dovolenku alebo využiť iný benefit vyplývajúci z kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa,“ ozrejmil Takáč. „Zároveň rešpektujeme právo verejnosti na riadne poskytovanie služieb zo strany orgánov verejnej správy, čomu zodpovedá naša povinnosť – osobitne počas všetkých pracovných dní,“ uzavrel.
Trenčiansky samosprávny kraj sa do našej uzávierky nevyjadril. Okrem žúp ale avizujú voľno aj niektoré mestské úrady. Udeliť sa ho rozhodlo napríklad hlavné mesto. Hovorca tamojšieho magistrátu Peter Bubla zdôraznil, že 17. november spustil sled udalostí, ktoré nám priniesli slobodu. „Hrdinom novembrových dní bol občan – každý jeden, ktorý prelomil strach z režimu a spoločne zaplnil námestia našich miest, prispel k jeho pádu,“ poznamenal. Neodpustil si pritom kritiku súčasnej vládnej koalície.
„Zrušením voľna tento významný deň, aj rolu občanov v ňom, zľehčuje a prehliada. Magistrát hlavného mesta nie," podotkol. Ich vedenie sa teda rozhodlo udeliť zamestnancom mimoriadne pracovné voľno. „Týmto sa pripájame aj k ďalším inštitúciám či firmám, ktoré sa rozhodli zachovať tento deň ako priestor na zamyslenie, vďaku a úctu k hodnotám, na ktorých stojí naša slobodná spoločnosť," doplnil Bubla.
Do práce v tento deň nepôjdu ani zamestnanci Mestského úradu v Trenčíne. „Budeme ho oslavovať slušne a s úctou k hodnotám demokracie,“ avizuje radnica. Dodala, že riaditeľské voľno budú mať tiež všetky mestské základné školy. Podobný plán majú aj niektoré ďalšie samosprávy a školy v ich zriaďovateľskej pôsobnosti.