VIDEO: Zlodeji sa vlámali do ružinovského kostola, brali čo mohli. Nepoznáte ich?

Vnikli do kostola, vylamovali dvere a kradli. Zlodejov a ich vyčíňanie zachytila kamera.

05.11.2025 19:00
debata (3)
Zlodeji sa vlámali do ružinovského kostola. Poznáte ich?
Video

„Policajti druhého bratislavského okresu sa obracajú na verejnosť so žiadosťou o pomoc v súvislosti s objasňovaním prečinu krádeže spáchaného formou spolupáchateľstva, ktorého sa dopustili doposiaľ neznámi páchatelia dňa 05.10.2025 od 21:55 hod. do dňa 06.10.2025 do 03:14 hod. na Tomášikovej ulici v kancelárskych priestoroch kostola,“ žiada polícia o pomoc na sociálnej sieti.

„Doposiaľ nezisteným spôsobom, za použitia násilia vytlačili vchodové dvere so sklenenou výplňou, ktoré poškodili a následne z kancelárie odcudzili finančnú hotovosť. Rovnakým spôsobom sa dostali do ďalšej kancelárie situovanej na inom poschodí, kde následne odcudzili dva notebooky. Neznámi páchatelia týmto konaním spôsobili škodu vo výške približne 2 000 €“.

Polícia žiada ľudí, ktorí spoznali ľudí vo videu, aby kontaktovali policajtov na čísle 158, osobne na ktoromkoľvek policajnom oddelení prípadne formou súkromnej správy na facebookovej stránke polície.

