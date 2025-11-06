Pravda Správy Regióny Vražda pri Sečovciach: z obzvlášť závažného zločinu obvinili len 16-ročného chlapca

Vražda pri Sečovciach: z obzvlášť závažného zločinu obvinili len 16-ročného chlapca

V prípade nálezu ženských ostatkov v katastri mesta Sečovce (okres Trebišov) z jari tohto roka obvinila vyšetrovateľka 16-ročného chlapca z obzvlášť závažného zločinu vraždy.

06.11.2025 10:23
Telo ženy v značnom štádiu rozkladu našiel v apríli tohto roka náhodný okoloidúci pri poľovníckom posede. Ako informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru (KR PZ) Jana Illésová, vyšetrovateľka krajskej kriminálky obvinila Sečovčana Patrika, ktorý mal v čase spáchania skutku 15 rokov, z obzvlášť závažného zločinu vraždy a spracovala aj podnet na podanie návrhu na jeho väzobné stíhanie. Ako priblížila vyšetrovanie prípadu policajná hovorkyňa, hubár zalarmoval políciu a na miesto boli ihneď vyslané policajné hliadky. Tie po príchode na miesto udalosti zistili, že ide o ľudské telo bez známok života, ženského pohlavia, v značnom štádiu rozkladu. „V tej chvíli preto nebolo možné s určitosťou vyvrátiť ani potvrdiť, či v tomto prípade išlo o vraždu, alebo iba o stret so zverou v nesprávnom čase na nesprávnom mieste,“ priblížila Illésová.

Krajská policajná hovorkyňa dodala, že keďže telo ženy bolo už v pokročilom štádiu rozkladu, na prvý pohľad neboli badateľné stopy násilia. Nebolo teda možné vylúčiť ani prirodzenú smrť či nehodu. Súdna lekárka spolu so znalcami z rôznych oblastí kriminalistiky z kriminalisticko-expertízneho ústavu (KEÚ) však dospeli k záveru, že smrť ženy nebola náhodná, ale zomrela rukou inej osoby. Kriminalisti tiež v priebehu vyšetrovania zistili, že michalovská polícia prijala oznámenie o nezvestnosti 28-ročnej ženy. Tá si rezervovala ubytovanie v jednom z michalovských ubytovacích zariadení, no z neho odišla 28. januára ráno a viac sa nevrátila. Ubytovanie pritom mala rezervované až do konca daného mesiaca. Nezvestnosť ženy nahlásila na polícii recepčná.

Ďalšie úkony košických krajských kriminalistov viedli k zisteniu, že žena sa pred smrťou stretla s mladým Sečovčanom. „Počas domovej prehliadky podozrivý Sečovčan dobrovoľne vydal veci, ktoré vykazovali súvis s násilnou trestnou činnosťou, preto ich policajti zaistili a putovali na expertízu. Prípad, ktorý sa spočiatku zdal neriešiteľný, tak nadobudol reálne kontúry. Všetky získané dôkazy, výsledky práce košických krajských kriminalistov, no najmä zanietenosť súdnej lekársky a analýzy kolegov z KEÚ svedčili v neprospech mladého Sečovčana,“ uzavrela Illésová.

Viac na túto tému: #Trebišov #Sečovce #obvinenie z vraždy #Polícia Slovenskej republiky
